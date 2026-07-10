Bayer se asegura 3.000 millones mediante una operación con el fondo Apollo

La empresa Bayer se ha asegurado 3.000 millones de euros de capital propio en una operación con el gestor de fondos Apollo, que se hará con una participación minoritaria en una empresa a la que el grupo farmacéutico y químico alemán traspasará su negocio de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración.

Bayer informó este viernes de que tendrá una participación mayoritaria en la sociedad y el control operativo completo sobre el negocio de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, que son por ejemplo dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes subdérmicos.

Este negocio de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (que se conoce como LARC por sus siglas en inglés) seguirá siendo una parte del núcleo de su división de farmacia.

Bayer prevé cerrar la transacción, que es una solución financiera estratégica que fortalece su estructura de capital, en el tercer trimestre de 2026.

La directora Financiera de Bayer, Judith Hartmann, dijo que con la transacción «aumentan su flexibilidad financiera» porque este año van a tener más necesidad de liquidez debido a que vencen bonos y a las disputas legales.

Bayer llegó en febrero a acuerdos extrajudiciales en EEUU por unos 6.400 millones de euros (7.250 millones de dólares) para poner fin a las demandas colectivas contra el herbicida que contiene glifosato por sus supuestos efectos cancerígenos.

El acuerdo extrajudicial se ha aprobado de forma temporal y se autorizará definitivamente el 19 de agosto.