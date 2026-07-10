Vanguard lanza cuatro nuevos ETF de renta variable estadounidense

Vanguard, uno de los mayores proveedores de fondos indexados y ETFs del mundo, ha anunciado hoy la ampliación de su oferta en Europa con el lanzamiento de cuatro nuevos fondos cotizados (ETF) bajo paraguas regulatorio UCITS. Estos vehículos se centran en la renta variable de Estados Unidos y están diseñados para que los inversores institucionales y minoristas puedan afinar con mayor precisión su asignación sectorial, de estilos de inversión y de capitalización en dicho mercado.

La nueva gama de productos toma como referencia los índices de la familia Russell y se compone de las siguientes estrategias:

Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF: Enfocado en las grandes empresas estadounidenses con mayor potencial de crecimiento.

Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF: Centrado en compañías de gran capitalización que cotizan con un sesgo de valor.

Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF: Diseñado para capturar el rendimiento de las empresas de mediana capitalización.

Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF: Orientado a las pequeñas compañías cotizadas de la bolsa norteamericana.

Pasaporte transfronterizo y cotización multifirma

Por otro lado, con el objetivo de garantizar una máxima liquidez y una accesibilidad óptima para los selectores de fondos y plataformas de distribución de todo el continente, Vanguard listará estos cuatro nuevos instrumentos de forma simultánea en las principales plazas financieras europeas, los ETF cotizarán activamente en la Bolsa de Londres, Deutsche Börse, Euronext Amsterdam, Borsa Italiana y SIX Swiss Exchange.

«Asimismo, la ampliación de la gama responde directamente a la necesidad de ofrecer herramientas eficientes y de bajo coste que permitan a los inversores ajustar con mayor precisión su exposición a la renta variable estadounidense», ha explicado Claire Aley, responsable de Producto y PRD para Europa de Vanguard. «Con estas soluciones, los profesionales del sector pueden complementar y modular sus carteras globales en función de los diferentes estilos de inversión y segmentos de tamaño empresarial».

Por último, El lanzamiento refuerza la posición competitiva de Vanguard en el mercado europeo de gestión pasiva, en un momento en el que las redes de banca privada y los asesores financieros demandan bloques de construcción indexados con pasaporte UCITS más específicos para diversificar el riesgo geográfico tradicional