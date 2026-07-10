ARK Invest Europe amplía su alianza con Capital Strategies Partners

ARK Invest Europe, la firma de gestión de activos fundada por la célebre inversora Cathie Wood y especializada en innovación disruptiva, ha anunciado hoy una ambiciosa ampliación de su acuerdo de distribución exclusiva con el intermediario financiero Capital Strategies Partners (CSP).

Mediante esta extensión del mandato comercial, CSP asumirá la distribución de las estrategias de ARK Invest Europe en seis nuevos mercados clave del Viejo Continente: Italia, Francia, Bélgica, Andorra, Mónaco y el cantón suizo del Tesino.

Hasta la fecha, la relación estratégica entre ambas firmas se circunscribía al desarrollo del negocio institucional en la región de Iberia (España y Portugal) y en un bloque estratégico de mercados de renta alta en Latinoamérica, que incluía a Chile, Colombia, Perú y Brasil.

El éxito en la captación de flujos y la maduración de los canales de banca privada en estas regiones han decidido a ARK Invest a apalancarse en el conocimiento local de CSP para acelerar su penetración en el resto del tejido financiero europeo.