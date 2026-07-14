Indra destaca en el IBEX con un alza tras elevar Morgan Stanley su precio objetivo a 70 euros

Las acciones de Indra despuntan en esta sesión en el selectivo español, IBEX 35, con una subida del 3,46 % después de que el banco estadounidense Morgan Stanley haya elevado el precio objetivo de la acción de los 60 euros hasta los 70 euros.

A las 12:30 horas, los títulos de Indra se ven como los que más suben del selectivo español, IBEX 35, y los segundos del mercado continuo donde se ve superada solamente por Nyesa, con el 6,9 %, al registrar dicho avance del 3,46 %, lo que sitúa la acción en 48,8 euros.

Indra cerró ayer con una caída del 0,70 %, con el precio de la acción en 47,12 euros.

En el año, los títulos de Indra registran un avance del 0,89 %.

De este modo, Indra está frenando la destacada caída de la Bolsa española en esta sesión, que ya cede más del 1 %, y ha llegado a perder los 19.100 puntos, al situarse en 19.081,2 puntos, debido a la falta de acuerdo entre EE.UU., e Irán, enquistado por el control del estrecho de Ormuz, que lleva al precio del petróleo brent a un alza del 4,45 %, superando ya los 87 dólares el barril.

Morgan Stanley ha elevado el precio objetivo de las acciones de Indra hasta los 70 euros, lo que supone una revalorización del 16,6 % respecto a los 60 euros en que situaba al valor anteriormente.

El banco estadounidense apoya su tesis en unas mejores perspectivas de crecimiento para la compañía en defensa y en la capacidad de agilizar sus objetivos financieros.

La compañía presentará sus resultados empresariales correspondientes al primer semestre del año el próximo 23 de julio.