Pardo anuncia una inversión «potente» para climatizar las aulas en todos los ciclos

ICAL

La consejera de Educación, María Pardo, aseguró hoy en Valladolid que la Junta de Castilla y León “abordará” la climatización de las aulas de la Comunidad, al precisar que será una “prioridad” durante la legislatura que acaba de arrancar y anunció que habrá una inversión “potente” para llegar a todos los ciclos. Eso sí, subrayó que será un proceso paulatino, por lo que se iniciará con lo que es “más inmediato” como es la Educación Infantil.

Con motivo de una visita al Centro de Educación Especial El Corro, gestionado por la Asociación Autismo Valladolid, Pardo recordó que la Consejería ya ha atendido, “de forma particularizada”, las necesidades “urgentes” trasladadas a las direcciones provinciales de Educación en León, Valladolid y Zamora, con la instalación de aparatos que “mejoran térmicamente, bien de manera definitiva o bien de forma móvil o transitoria”.

La consejera señaló que su comparecencia el próximo lunes en las Cortes para abordar el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en el mandato mencionará el tema de la climatización de los centros tras manifestar que la calidad educativa pasa, también, por tener una “calidad térmica”. “No solamente buscamos contar más centros, sino que los existentes estén mejor dotados”, aseveró.

María Pardo apuntó, según recogió la Agencia Ical, que en los últimos años se registran a finales de los cursos escolares unas temperaturas “inusuales”, que es probable que hayan venido para “quedarse”, pese a que son más propias del sur de la Península. Añadió que es una de las “primeras preocupaciones” que se ha encontrado tras asumir su cargo y fue un problema que le puso “encima de la mesa” el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.