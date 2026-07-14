El Gobierno invierte en regadíos en la Comunidad 727 millones en cinco años y proyecta otros 522

ICAL

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, calificó hoy de “histórica” y “sin precedentes” la inversión que el Ejecutivo está realizando en la modernización de regadíos en Castilla y León y que asciende a 1.250 millones de euros. Así, a los más de 727,4 millones invertidos por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) en los últimos cinco años, hay que sumar los 522,2 millones programados para los próximos años.

Sen, además de resaltar que la inversión en la modernización de regadíos es sinónimo de mejora de competitividad de las explotaciones, ahorro de agua y energético e incorporación de tecnología, destacó que también es un factor que contribuye a la fijación de población y garantizar oportunidades de futuro en el medio rural. En este sentido, el delegado aseguró que “cada hectárea modernizada permite aprovechar mejor el agua y cada instalación energéticamente eficiente reduce los costes de producciones, por lo que se mejora la rentabilidad de las explotaciones y protegemos nuestros recursos, además de asegurar el futuro de nuestros pueblos”.

El delegado también remarcó que la modernización de regadíos es una de las respuestas que hay que dar al cambio climático y a los periodos de sequía que provoca. “No estamos ante una cuestión secundaria, es una necesidad estratégica. No se trata de consumir más agua y sí de utilizarla mejor, apuntó.

Al mismo tiempo, Sen indicó que el Gobierno es consciente de los retos actuales a los que se enfrentan los agricultores, con un notable incremento de los costes de producción y una enorme volatilidad en los mercados por la competencia internacional, además del cambio climático. “Estos desafíos exigen respuestas públicas”, afirmó el delegado, para remarcar que el Ejecutivo seguirá trabajando para que Castilla y León siga siendo un referente nacional en materia agraria a través de inversiones de modernización y apoyo a las comunidades de regantes.

Sen explicó con las inversiones realizadas en los últimos cinco años por Seiasa se han modernizado 120.000 hectáreas y se ha beneficiado a 47.000 regantes. Además, se refirió a proyectos como los de comunidad de regantes del Alto Porma, en León, con una inversión de 58 millones de euros, Bajo Carrión (Palencia), también con 58 millones; canal de San José (Valladolid y Zamora), donde se destinarán 30 millones; Campillo de Buitrago (Soria), con 27 millones, y canal de Palenzuela y Quintana del Puente (Palencia y Burgos), con 13,1 millones.