Suárez-Quiñones garantiza que la Comunidad tendrá Presupuestos durante los próximos cuatro años

N.M.J / ICAL

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy en Burgos que el presente Gobierno de la Junta de Castilla y León se sustenta en un “pacto sólido y fuerte” y aseguró que entre sus compromisos más relevantes se encuentran los presupuestos autonómicos. Garantizó así que esta Comunidad dispondrá de cuentas durante los cuatro años de legislatura.

Así lo indicó a preguntas de los medios acerca de las ayudas para el acceso a los gimnasios y autoescuelas. En este punto, Suárez-Quiñones destacó que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tiene muy claro que quiere “cumplir lo que promete”. Destacó así que ya se han puesto en marcha para cumplir con los compromisos plasmados en el pacto PP-Vox en Castilla y León, y recordó que la semana pasada se anunció la gratuidad de la primera matrícula universitaria en la Comunidad.

Ante la insistencia de los medios acerca de las ayudas a gimnasios y autoescuelas, Suárez-Quiñones aseguró que “todo eso irá fluyendo a medida que se vayan configurando”, y reiteró el compromiso del Ejecutivo por contar con unos presupuestos. “Ahí se pondrán de manifiesto todas aquellas medidas que tengan que ir reflejadas en unos presupuestos”, añadió.

Parque Tecnológico

Por otro lado, preguntado acerca de cómo avanza el proyecto del Parque Tecnológico, el consejero destacó que se encuentra en sus “últimos trámites”, con 109 parcelas a disposición del empresariado. “Extraordinariamente comunicado, con esa vocación de tener cerca al Tren Directo, y desde luego va a ser una nueva gran oportunidad”, concluyó.