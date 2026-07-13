VASA ARROYO impulsa la movilidad sostenible en el medio rural colaborando con el proyecto Fit-Truck mediante la cesión de un Dacia Bigster

El concesionario oficial Renault y Dacia en Valladolid refuerza su compromiso con los pueblos de la provincia, el deporte, la salud y la sostenibilidad participando en este innovador proyecto liderado por la UEMC y la Diputación de Valladolid.

VASA ARROYO ha participado en la presentación oficial del proyecto Fit-Truck, un innovador gimnasio móvil o «gimnasio sobre ruedas» que acercará el ejercicio físico supervisado a municipios de la provincia de Valladolid que carecen de este tipo de servicios.

El acto, celebrado en el Castillo de Fuensaldaña, ha contado con la participación de Conrado Íscar Ordóñez, Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, David García López, Rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), José Luis López Valdivielso, Gerente de VASA ARROYO, MovilGym y otras autoridades, representantes e invitados vinculados al proyecto.

Como muestra de su compromiso con la movilidad sostenible, VASA ARROYO ha cedido un Dacia Bigster, vehículo encargado de remolcar el gimnasio móvil durante los desplazamientos entre municipios, contribuyendo a que este proyecto de investigación y salud llegue a diferentes localidades de la provincia de una forma más eficiente y respetuosa con el entorno.

Un proyecto pionero para mejorar la calidad de vida en el medio rural

Fit-Truck es un proyecto piloto financiado dentro de la VII Convocatoria de Proyectos de Investigación y Retención del Talento de la Diputación Provincial de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Su objetivo es acercar programas de ejercicio físico supervisado y basado en la evidencia científica a personas mayores de 55 años residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes, favoreciendo un envejecimiento activo, reduciendo el riesgo de caídas y mejorando su calidad de vida.

Durante esta primera fase, el gimnasio móvil recorrerá dos itinerarios por la provincia:

Ruta Valle del Esgueva: Esguevillas de Esgueva, Pesquera de Duero, Valbuena de Duero y Olivares de Duero.

Ruta Montes Torozos: Fuensaldaña, Mucientes, Trigueros del Valle y Cubillas de Santa Marta.

El proyecto nace además con la vocación de convertirse en un referente de innovación social, ayudando a combatir la despoblación, favorecer la igualdad de oportunidades entre el entorno urbano y rural y generar actividad en los pequeños municipios.

Dacia Bigster: naturaleza, eficiencia y espíritu aventurero

La colaboración de VASA ARROYO se materializa mediante la cesión de un Dacia Bigster, un modelo que representa la nueva filosofía de la marca: ofrecer vehículos robustos, eficientes y preparados para disfrutar de la naturaleza con un impacto cada vez menor.

La apuesta de Dacia por la sostenibilidad va más allá de la electrificación de su gama. La marca trabaja para reducir la huella ambiental de sus vehículos mediante materiales reciclados, procesos más eficientes y soluciones de movilidad accesibles que permiten llegar a cualquier entorno sin renunciar a la fiabilidad ni a la versatilidad.

Precisamente esas cualidades convierten al Bigster en el compañero ideal para un proyecto que recorrerá semanalmente distintos municipios de la provincia transportando un gimnasio completamente equipado.

Compromiso con Valladolid, el deporte y las personas

Con esta colaboración, VASA ARROYO reafirma una vez más su compromiso con Valladolid y, especialmente, con los municipios que forman parte de la provincia.

Desde hace décadas, el concesionario mantiene una estrecha vinculación con el tejido social, deportivo y asociativo de Valladolid, apoyando iniciativas que generan un impacto positivo en las personas y fomentan hábitos de vida saludables.

La participación en Fit-Truck supone un paso más dentro de esa filosofía, uniendo movilidad, innovación, deporte, salud y sostenibilidad para mejorar la calidad de vida de quienes viven en el medio rural.

«En VASA ARROYO creemos que la movilidad también puede ser una herramienta para mejorar la vida de las personas. Colaborar en un proyecto como Fit-Truck nos permite contribuir al bienestar de nuestros pueblos, fomentar el deporte y apoyar una iniciativa innovadora que pone la tecnología y la sostenibilidad al servicio de la sociedad.»

Una alianza para el futuro del medio rural

El proyecto cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), MovilGym y VASA ARROYO, uniendo investigación, empresa e instituciones para desarrollar un modelo innovador que podría convertirse en un referente para otras provincias.

Con iniciativas como Fit-Truck, Valladolid demuestra que la innovación también puede nacer en el medio rural y que la colaboración entre entidades públicas y privadas es clave para afrontar retos como el envejecimiento, la despoblación y la sostenibilidad.