Repsol, beneficiada por el alza del crudo y el gas, registra la mayor subida del IBEX 35

La empresa Repsol se ve beneficiada en los primeros compases de sesión por el alza del petróleo y el gas tras el recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio, lo que lleva a fuertes alzas del precio del petróleo y el gas, por lo que registra la mayor subida del IBEX 35, de cerca del 2 %.

En la primera media hora de sesión, las acciones de Repsol se sitúan en 23,58 euros, con una subida del 1,82 %, la mayor del selectivo español.

En lo que va de año, el valor ya registra en bolsa una subida de más del 52 %.

El IBEX 35 se encuentra en esta sesión en negativo, con una caída del 0,50 %, y aunque había recuperado los 19.300 puntos que perdió en la apertura, los ha vuelto a perder y se encuentra en 19.291,5 puntos.

La subida del precio del crudo, con el barril de brent subiendo un 3,84 %; y situado en 78,92 dólares, mientras que el gas natural registra un avance del 4,15 %; con el megavatio/hora en 50,65 euros, se produce después de que Irán atacara este fin de semana varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz por usar “rutas no autorizadas”.

A ello, EEUU., respondió atacando “decenas” de instalaciones iraníes para proteger el tráfico marítimo, tras lo cual Irán comenzó a atacar a las bases americanas en la región.

Esta escalada podría poner en riesgo el alto el fuego alcanzado en junio, aunque la mayor parte de analistas consideran que los ataques se vean como limitados.

Según los analistas de Bankinter, Irán utiliza los ataques como palanca negociadora para alcanzar un acuerdo más favorable, pero ni este país ni EE.UU., tiene interés en volver a una guerra total.