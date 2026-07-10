El IBEX sube un 0,32% apoyado en las acereras

El IBEX 35 ha cerrado la última sesión de la semana con una subida del 0,32 % impulsada por el sector de las acereras y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que retomará las negociaciones de paz con Irán, aunque «el alto el fuego ha terminado». Las acereras han impulsado al selectivo, con una revalorización bursátil del 6,27 % en el caso de ArcelorMittal y del 3,09 % en el de Acerinox.

El IBEX 35, el principal indicador del mercado nacional, ha logrado concluir la jornada en los 19.384,7 puntos, lo que supone 61,9 puntos más que al cierre de ayer y representa ese avance del 0,32 %. Con este repunte, el índice español aminora al 1,52 % la bajada acumulada a lo largo de la semana, de forma que la revalorización bursátil desde comienzos de año se sitúa en el 12 %.

Con este repunte, el índice español aminora al 2,36 % la bajada acumulada a lo largo de la semana, de forma que la revalorización bursátil desde comienzos de año se sitúa en el 12 %.

En una sesión en la que el parqué español inauguró el día con una subida del 0,5 % tras las primeras negociaciones, el selectivo mantuvo un tono positivo durante el resto de la jornada, pese al anuncio de que EE. UU. podría continuar con los ataques en Oriente Medio.

Las acereras han impulsado al IBEX 35

Aún así, la mirada de los inversores se dirige al inicio de la campaña de resultados empresariales mientras se mantiene pendiente del desarrollo de los valores tecnológicos en el resto de plazas.

En el ámbito empresarial, las acereras han impulsado al selectivo, con la revalorización bursátil del 6,27 % en el caso de ArcelorMittal, después de que JP Morgan mejorara su consejo a ‘neutral’ desde ‘infraponderar’, y situara su precio objetivo en 57 euros por acción, desde los 45 euros anteriores.

Por detrás de la compañía luxemburguesa, Acerinox ha sido la segunda subida más importante del selectivo (3,09 %), debido a que la misma entidad financiera mejoró en tres euros su precio objetivo.

El podio de las alzas lo ha completado Cellnex (1,9 %), que rebota tras dos jornadas con caídas superiores al 2 %.

Por el contrario, Indra, en sintonía con el sector de defensa europeo, ha sido el farolillo rojo de la sesión tras dejarse en esta jornada el 4,33 % de su valor bursátil, con el que encadena cuatro sesiones a la baja.

Los grandes valores españoles han cerrado la jornada del IBEX 35 con signo mixto

Por su parte, los grandes valores españoles han cerrado la jornada con signo mixto. En el lado de las ganancias han concluido BBVA (1,54 %), Telefónica (1,44 %) y Banco Santander (0,76 %), mientras que, por el contrario, han finalizado en terreno negativo Inditex (-0,79 %), Iberdrola (-0,76 %) y Repsol (-0,47 %).

En el resto de las plazas europeas, a excepción de Francfort (-0,20 %) también se han registrado subidas, aunque inferiores al 0,5 % en los casos de Milán (0,44 %), Londres (0,24 %) y París (0,15 %).

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con ligeras alzas al cierre europeo: el Dow Jones ascendía un 0,26 %; el Nasdaq, un 0,08 %; y el S&P 500, un 0,06 %.

La noticia corporativa de la jornada la daba la empresa surcoreana de semiconductores SK Hynix, que debuta en la bolsa estadounidense, convirtiéndose en la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en la historia de Nueva York, al superar los 26.000 millones de dólares.

El barril de crudo brent llegó a tocar los 77,5 dólares

El mensaje de Trump en su red social, que señalaba que Irán habría pedido a EE.UU. que se reinicien las conversaciones y que han «accedido a hacerlo» aunque Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado», fue recibida por los inversores de materias primas energéticas con una subida del precio del «oro negro».

El barril de crudo brent, el de referencia en Europa, llegó a tocar los 77,5 dólares en su reacción inicial, aunque al poco tiempo se desinfló y volvió al terreno negativo, estabilizándose en 75,98 dólares (-0,54 %) al cierre del mercado europeo, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, cotizaba en el entorno de los 71 dólares (-1,21 %).

Con el euro cambiándose en los 1,1433 dólares, el bono soberano español ha bajado 2,4 décimas, hasta el 3,506 %.

El oro se devaluaba a esa misma hora un 0,5 %, hasta los 4.102,82 dólares la onza, mientras que la plata cedía el 0,32 % y se negociaba en los 59,76 dólares.

El bitcóin repunta este viernes un 1,24 % que sitúa al activo digital en los 64.049 dólares, aunque durante la sesión ha estado cerca de los 65.000 dólares, un nivel que no alcanzaba desde hace cerca de un mes.