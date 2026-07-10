BlackRock entra en el capital de Unicaja con un 3% valorado en unos 250 millones de euros

El fondo estadounidense BlackRock, el mayor del mundo, ha entrado en el capital de Unicaja con una participación del 3,002 %, valorada en unos 250 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

El fondo detalla que controla el 2,101 % de Unicaja mediante acciones y el 0,901 % restante a través de instrumentos financieros, lo que a los precios actuales del mercado supone una inversión total cercana a 252 millones: 176 millones en acciones y 76 millones en derivados.

Las acciones de Unicaja se negociaban este viernes antes del cierre del mercado en el entorno de los 3,26 euros, con lo que la capitalización bursátil del banco ronda los 8.380 millones de euros.

La Fundación Unicaja sigue siendo el principal accionista del banco, con una participación del 30,24 %. A continuación figura la aseguradora Santa Lucía, con un 10 %; la Fundación Cajastur, con un 6,56 %; el promotor de centros comerciales Tomás Olivo, con un 5,18 %, y el grupo inversor del dueño de la marca de ropa infantil Mayoral, con un 5 %.

Unicaja obtuvo un beneficio neto récord de 632 millones de euros en 2025, un 10,3 % más que un año anterior y, aunque tiene su propia hoja de ruta y defiende su futuro en solitario, suena recurrentamente en las quinielas como una de las entidades candidatas a participar en una hipotética ronda de consolidación del sector en España.