Estudios Value encadena dos meses como primer fondo europeo de Morningstar en su categoría de inversión

Las gestoras independientes continúan ganando protagonismo dentro del sector financiero gracias a modelos de inversión centrados en el análisis de empresas y en la creación de valor a largo plazo. Este tipo de estrategias ha permitido que proyectos desarrollados desde España logren posiciones destacadas en los principales rankings internacionales. Entre ellos se encuentra el fondo de inversión Estudios Value, impulsado por el holding Estudios e Inversiones Dos (EI2), que ha permanecido durante dos meses consecutivos en la primera posición del ranking europeo de Morningstar dentro de su categoría.

El proyecto, desarrollado entre Zaragoza, el Pirineo jacetano y Madrid, ha construido su evolución a partir de una metodología que prioriza el estudio detallado de las compañías antes de cada decisión de inversión. Esta forma de gestionar la cartera ha situado al fondo entre los vehículos con mejor comportamiento dentro de una clasificación que reúne a más de 350 fondos especializados en renta variable europea.

Una metodología basada en la selección rigurosa de compañías

La estrategia desarrollada por Estudios Value parte de un análisis individualizado de cada empresa, evaluando aspectos como la calidad del negocio, la capacidad de generar beneficios de forma recurrente y el margen existente entre su valor estimado y su cotización bursátil. Solo aquellas compañías que cumplen estos criterios pasan a formar parte de la cartera.

Este proceso de selección permite mantener una cartera concentrada y coherente con la filosofía del proyecto, evitando decisiones condicionadas por la evolución diaria de los mercados. La gestión se apoya en una visión de largo recorrido, donde la disciplina y el análisis fundamental constituyen la base de cada inversión.

La continuidad del fondo en la primera posición del ranking elaborado por Morningstar durante dos meses consecutivos refleja la estabilidad de este modelo de gestión y su capacidad para mantener resultados consistentes en un entorno donde conviven cientos de fondos europeos con estrategias diferentes.

Un proyecto desarrollado desde España con proyección europea

Estudios Value nació en el seno del holding Estudios e Inversiones Dos (EI2) con el objetivo de desarrollar una propuesta de inversión independiente basada en criterios propios de análisis y valoración empresarial. Desde entonces, el proyecto ha mantenido una evolución constante, consolidando una identidad centrada en la inversión en compañías europeas con potencial de creación de valor.

Los resultados obtenidos durante 2026 acompañan esta trayectoria. El fondo registra una rentabilidad del 13,45 % en el ejercicio, una rentabilidad anualizada a cinco años del 13,29 % y una rentabilidad acumulada cercana al 160 % desde 2020. Estas cifras explican la posición alcanzada dentro de Morningstar y respaldan la continuidad de una estrategia mantenida desde el inicio del proyecto.

La evolución del fondo de inversión Estudios Value refleja el recorrido de una iniciativa desarrollada desde Aragón con presencia entre Zaragoza, el Pirineo jacetano y Madrid. Su permanencia durante dos meses consecutivos al frente del ranking europeo de Morningstar constituye un nuevo hito dentro de una trayectoria basada en la gestión independiente, el análisis empresarial y una estrategia orientada a la creación de valor a largo plazo.