Acurio centra su inversión en el mercado secundario de fondos de capital riesgo europeos

La gestora de capital riesgo Acurio Ventures centra su inversión en el mercado secundario de fondos de capital riesgo (venture capital) europeos, donde la actividad es incipiente a diferencia de Estados Unidos, lo que supone la venta de sus acciones a un tercero en lugar de emitir nuevas participaciones.

Acurio busca aprovechar oportunidades en este mercado en Europa al considerar que se trata de un segmento desatendido de operaciones por debajo de 20 millones de euros.

Para ello, la firma ha anunciado el cierre de un fondo con un tamaño de 115 millones de euros, que los socios de la firma liderada por Ander Michelena junto a Diego Recondo, Hugo Mardomingo y Kate Cornell, consideran pionero en Europa al invertir exclusivamente en operaciones del mercado secundario de fondos de capital riesgo europeos.

Michelena ha destacado que el objetivo de la firma se centra seguir generando valor para sus inversores y referente en Europa adaptándose al mercado, y ha precisado que de los 450 millones que gestionan, unos 90 millones se invertirán por la sociedad gestora, priorizando la devolución de capital a los inversores respecto a lo que han desembolsado.

Los socios de Acurio consideran que en el actual contexto de mercado en capital riesgo se va a convertir gran catalizador

Acurio no se de deja llevar por la «patata caliente», en referencia a activos, ‘startup’ o rondas de financiación sobrevaloradas que los inversores intentan pasar rápidamente a otros antes de que su valor real caiga, según ha dicho Michelena, algo que es «habitual» en el capital riesgo.

Con presencia en 45 países y 400 personas, Acurio factura más de 100 millones y ha invertido en más de 120 startups con más de 150 inversores internacionales.

Recondo ha explicado que la inversión en empresas que no cotizan en bolsa (private equity) ha experimentado un gran crecimiento desde 2017, mientras que en capital riesgo aún se ve como incipientes y han decrecido en la última década.

Los socios de Acurio consideran que en el actual contexto de mercado en capital riesgo, con grandes necesidades de liquidez, va a ser un gran catalizador para el despegue definitivo de la venta de participaciones por los accionistas a un tercero sin la necesidad de emitir nuevas acciones.

Entre los retos, Acuario Ventures ha identificado el consumo intensivo de recursos para los gestores y participadas, largos plazos, sensibilidad de los gestores a compartir información sensible, pocos inversores especializados en capital riesgo, y escasos operadores centrados en Europa.