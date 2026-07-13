El fondo Paine Schwartz adquiere el 3% del grupo español agroalimentario AM Fresh

El fondo Paine Schwartz, la mayor gestora del mundo en el negocio agroalimentario, ha llegado a un acuerdo para adquirir el 3 % del grupo español AM Fresh, han señalado a EFE fuentes de la compañía, que no han desvelado más detalles sobre los términos económicos de la operación.

Ambas partes han ampliado su colaboración, que reforzará la capacidad de AM Fresh de ejecutar su plan estratégico para 2036, con el que pretende invertir 1.200 millones de euros en ese periodo.

El objetivo es acelerar en innovación, expandir el negocio a nivel internacional y diversificarlo a través de crecimiento orgánico y compras selectivas con el fin de «liderar la transformación de la industria global de alimentos frescos».

Presente en más de 60 países y con más de 12.000 empleados, la murciana AM Fresh combina el desarrollo de variedades de frutas como cítricos y uvas, con producción propia, gestión posterior a la cosecha y comercialización, como proveedor de importantes cadenas de distribución a nivel nacional e internacional.

«Nuestra ambición es convertirnos en un socio aún más fuerte, relevante y capaz para productores, minoristas y consumidores. Lograr esa ambición requiere inversión a largo plazo, personas excepcionales, una ejecución disciplinada y socios que compartan nuestra visión a largo plazo», ha afirmado en una nota el consejero delegado del grupo, Álvaro Muñoz.

Como parte del acuerdo, Paine Schwartz ha ampliado su participación minoritaria en Bloom, la división de genética y licencias de propiedad intelectual de AM Fresh.

Esta firma de capital privado se dedica a invertir en cadenas alimentarias, con alrededor de 6.500 millones de dólares (más de 5.600 millones de euros) en activos bajo gestión.