Los bosques, los grandes ausentes de la agenda de desarrollo sostenible de la ONU

En COPADE consideran que esta ausencia «supone un importante error de enfoque». La consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prosiguen, «depende también de unos bosques sanos, de las comunidades que los gestionan y de modelos económicos capaces de generar simultáneamente impacto social, ambiental y económico«.

Esta visión se refleja en los proyectos impulsados por COPADE, que trasladan la sostenibilidad del discurso a la acción. Bosques Globales, con una dimensión nacional e internacional, trabaja para combatir la deforestación importada, promover el Comercio Justo y fortalecer cadenas de suministro responsables, conectando administraciones públicas, empresas, ciudadanía y comunidades productoras. Al mismo tiempo, proyectos como Bosque Emprende+ trasladan ese mismo enfoque al territorio, impulsando la bioeconomía forestal, el emprendimiento y la generación de oportunidades económicas en el medio rural, mientras que iniciativas de cooperación internacional como las desarrolladas en la reserva de la Biosfera Maya de Guatemala refuerzan la gestión sostenible de los bosques junto a las comunidades locales.

En un momento en el que la comunidad internacional debate sobre alianzas para el desarrollo, consumo responsable y gestión sostenible de los recursos naturales, COPADE demuestra, a través de proyectos, herramientas y soluciones, que la conservación de los bosques no pasa únicamente por protegerlos, sino también por generar actividad económica sostenible para las personas que viven y trabajan en ellos. Un modelo de cooperación entre actores públicos, privados y sociedad civil que convierte la sostenibilidad ambiental, social y económica en una misma estrategia de desarrollo.

«Mientras la comunidad internacional debate en Nueva York cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde COPADE queremos recordar que los bosques no son un objetivo más, sino la condición para que todos los demás sean posibles. Las alianzas globales, el consumo responsable y la gestión sostenible de los recursos naturales que se debaten en el HLPF no pueden construirse de espaldas a los territorios forestales ni a las comunidades que los gestionan. Quedan menos de cuatro años para 2030», afirma Javier Fernández, fundador y director de COPADE.

Con menos de cuatro años para el vencimiento de la Agenda 2030, COPADE hace un llamamiento a las administraciones públicas, empresas y ciudadanía para asumir la conservación de los bosques como una prioridad transversal. Para ello, COPADE impulsa herramientas y soluciones como Madera Justa®, WoodLife®, Huella ASG o Gaia&Coast®, que permiten a empresas, administraciones y ciudadanía incorporar criterios de sostenibilidad, trazabilidad y Comercio Justo en sus decisiones y cadenas de suministro.