El patrimonio de los fondos de inversión creció un 6,3% en el primer semestre del año

El patrimonio de los fondos de inversión acumuló en el primer semestre del año un incremento de 28.454 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,3 %, según los datos publicados este viernes por Inverco.

Solo en junio, los fondos de inversión elevaron su patrimonio en 4.138 millones de euros, un 0,9 % más respecto al mes anterior.

De esta manera, el patrimonio total alcanza los 479.342 millones de euros.

Inverco explica que los fondos de inversión volvieron a registrar en junio un incremento en el volumen de activos como consecuencia del comportamiento de los mercados financieros, que revalorizaron las carteras por efecto de mercado, además de los nuevos flujos de entrada.

«Las rentabilidades positivas aportadas por los mercados financieros explicaron el 54 % del aumento del volumen de activos, mientras que el 46 % restante se debió a los flujos de entrada registrados en el mes», indica.

En este sentido, añade que los fondos de inversión registraron flujos de entrada positivos por importe de 1.904 millones.

En el año, las suscripciones netas ya alcanzan los 10.644 millones de euros.

Respecto a la rentabilidad, los fondos de inversión experimentaron en el mes un rendimiento medio positivo del 0,5 % y, en términos interanuales, del 7,9 %.