Sanchidrián apela al «trabajo en equipo» y el «servicio público» en la toma de posesión de los altos cargos

ICAL

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, apuntó hoy a “la confianza, el trabajo en equipo y el servicio público” como las bases de la acción de su departamento para la legislatura. Cristina Sanchidrián intervino durante el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de su consejería y subrayó que el propósito compartido por el nuevo equipo será “mejorar la vida de las personas” y “dejar una Castilla y León mejor de lo que nos la encontramos”.

En el acto tomaron posesión como directora general de Carreteras e Infraestructuras, Belén González González; como directora general de Transportes y Logística, Ana María Álvarez Barrera; como directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Susana Morán Fernández; como director general de Administración Digital e Inteligencia Artificial, Antonio Ibáñez Pascual y como delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias, Miguel Ángel García Nieto.

Sanchidrián defendió que los “grandes retos” de la legislatura solo podrán afrontarse desde la colaboración entre todos los integrantes de la Consejería. “Las responsabilidades que hoy asumimos son individuales, pero los retos que tenemos por delante solo podrán afrontarse desde el trabajo colectivo”, afirmó.

La consejera quiso resumir esa filosofía con una reflexión del experto en liderazgo Simon Sinek: “Un equipo no es un grupo de personas que trabajan juntas, sino un grupo de personas que confían unas en las otras”. Según dijo, esa confianza será “el cimiento” sobre el que se desarrollará el trabajo durante los próximos años, favoreciendo la colaboración, el respeto, la escucha y el compromiso.

Asimismo, aseguró que todos los responsables públicos comparten el propósito de “dejar una Castilla y León mejor de la que nos encontramos y contribuir con nuestro trabajo diario a mejorar la vida de quienes viven en ella”.

Sanchidrián tuvo palabras de agradecimiento para los responsables que dejan sus cargos en la Consejería, destacando su “dedicación y la contribución” realizada en áreas estratégicas como las carreteras, el transporte y el impulso al Corredor Atlántico. .

La consejera dedicó parte de su discurso a presentar a los nuevos altos cargos, poniendo en valor tanto su experiencia profesional como sus cualidades personales. De Antonio Ibáñez Pascual destacó su “liderazgo sereno y su calidad humana”; de Susana Morán Fernández, su “lealtad, responsabilidad y capacidad para afrontar los problemas con tranquilidad”; de Belén González González, su “amplio conocimiento de la Dirección General de Carreteras y su solvencia técnica”; de Ana María Álvarez Barrera, su “compromiso y capacidad de trabajo”; y de Miguel Ángel García Nieto, su “experiencia institucional para impulsar un proyecto estratégico como el Corredor Atlántico”.

Sanchidrián concluyó trasladando un mensaje de confianza, aunque también de exigencia al nuevo equipo. “Contáis con toda mi confianza, pero también con mi exigencia, porque los ciudadanos esperan de nosotros responsabilidad, trabajo y dedicación”, afirmó, convencida de que la Consejería estará “a la altura de lo que Castilla y León espera de nosotros”.

Además, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, felicitó a los nuevos responsables y destacó el equipo conformado por Sanchidrián. “Has conseguido tener un equipo de diez pata una Consejería de diez”, aseguró, al tiempo que expresó su convencimiento de que todos ellos lograrán “grandes retos” durante esta nueva etapa.

González Corral también quiso agradecer el trabajo de los altos cargos salientes por su contribución al desarrollo de las infraestructuras, el transporte y la defensa del Corredor Atlántico, y puso en valor la “profesionalidad” de los empleados públicos de la Junta. “Hay unos magníficos profesionales que van a trabajar día a día con todos vosotros”, señaló antes de desearles “muchísima suerte”.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, trasladó el apoyo de su departamento al nuevo equipo de Movilidad y apostó por reforzar la colaboración entre ambas consejerías para afrontar retos compartidos como “la mejora de las infraestructuras y la reducción de la brecha digital en el medio rural”.

“Vais a tener una Consejería de Agricultura para colaborar y para ayudaros”, aseguró y defendió que el trabajo conjunto será “fundamental” para prestar un mejor servicio a los ciudadanos y reforzar la cohesión territorial de Castilla y León.