Creand formaliza un acuerdo con Crescenta para distribuir un fondo de Private Equity con estrategia growth

Creand Crèdit Andorrà ha firmado un acuerdo con Crescenta, gestora digital de España especializada en inversión en fondos de capital privado, para la distribución de uno de sus fondos de Private Equity. Gracias a este acuerdo, Creand amplía su gama de productos de inversión y comercializará por primera vez un fondo growth, que está dirigido a clientes del segmento de Banca Patrimonial. Por su parte, Crescenta firma su primer acuerdo de distribución con un banco de la mano del grupo financiero Creand, consolidando así su estrategia de distribución, después de haber colaborado con empresas de asesoramiento financiero y agencias de valores.
Con este acuerdo, Creand pone a disposición de sus clientes de Banca Patrimonial el fondo insignia de la gestora: el Crescenta Private Equity Growth Top Performers III. El banco, que ya dispone de otros fondos de Private Equity dentro de su gama de producto, da un paso más para mejorar la experiencia de inversión gracias a la tecnología y a la digitalización de Crescenta, que dispone de una selección de producto muy rigurosa.
Guillem Escabrós, responsable de Private Equity y Private Debt en Creand Crèdit Andorrà, ha explicado que “hemos firmado un acuerdo que nos permite comercializar por primera vez un fondo puramente growth. Mediante este acuerdo, damos acceso a nuestros clientes de Banca Patrimonial a este tipo de activos de inversión que están ganando peso y demanda por parte de los inversores. En Creand tenemos el objetivo de crecer en oferta de producto diferencial y de valor, y Crescenta ha demostrado tener un proceso de construcción de carteras que se alinean con nuestros estándares de calidad”.
«Este nuevo acuerdo no solo reconoce la calidad del producto que diseñamos en Crescenta, sino que también nos abre la puerta a una nueva base de inversores que buscan diversificar sus carteras, tanto en España como en Andorra, traspasando fronteras por primera vez», subraya Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta. “Este acuerdo abre un nuevo canal de distribución para Crescenta y complementa a la base de clientes actual. Creand se presenta como un partner estratégico con el que prevemos seguir explorando nuevas sinergias”, destaca Iglesias.
Exposición a tecnología a través de fondos internacionales
Crescenta Private Equity Growth Top Performers III es una puerta de entrada al capital de compañías tecnológicas a través de una selección de fondos internacionales. La estrategia de los fondos subyacentes, con un profundo conocimiento sectorial, se centra en identificar a compañías tecnológicas en etapas avanzadas de expansión que combinan estabilidad operativa y un elevado potencial de revalorización. El Crescenta Private Equity Growth Top Performers III está inscrito en la AFA con el número de registro EB02-0035.