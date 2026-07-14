Payden & Rygel ve trasnochada la inversión clásica del 60% en renta variable y el 40% en renta fija

La gestora estadounidense Payden & Rygel, con 170.000 millones de dólares bajo gestión a nivel mundial, considera trasnochada en el contexto actual la cartera cartera 60/40, por la que se divide el capital en un 60 % de renta variable y el 40 % en renta fija, por lo que apuesta por la dispersión.

Así se ha mostrado el director del fondo de Retorno Absoluto de Payden & Rygel, Eric Souders en una exposición sobre los mercados de renta fija global, que ha destacado que en el actual ciclo económico, los inversores en renta fija deben priorizar la selección y buscar riesgo allí donde esté adecuadamente compensado.

Souders, acompañado de la consejera delegada de Payden & Rygel para Europa y en Italia, Antonella Manganelli, ha explicado que el contexto de alta volatilidad geopolítica con el conflicto en Oriente Medio, y la creciente dispersión entre sectores, que se muestra en impacto desigual de la inteligencia artificial sobre el crédito ligado al software, están redefiniendo la forma de construir carteras de deuda.

Souders y Manganelli han considerado que en un entorno en el que los mercados siguen descontando aproximadamente una subida adicional de tipos, pero una nueva moderación de las expectativas de inflación podría restar argumentos a nuevos endurecimientos, favorece la deuda soberana europea, en particular en los tramos intermedios de la curva.

Payden & Rygel considera que la Fed mantendrá sin cambios los tipos este año

Payden & Rygel considera que la Reserva Federal (Fed) mantendrá sin cambios los tipos este año, siempre que el proceso de desinflación no se vea perjudicado por un recrudecimiento de la guerra en Irán sin ver un final para lograr la paz.

En relación al fondo de Retorno Absoluto, Souders ha explicado que tiene como objetivo lograr una rentabilidad de 300 puntos básicos por encima de los tipos de interés de los depósitos a un día en moneda local, procurando al mismo tiempo preservar el capital a medio plazo.

El fondo, según ha destacado, invierte en una amplia gama de títulos de renta fija —tanto gubernamentales como no gubernamentales, y con calificación de grado de inversión o inferior a grado de inversión—, así como en otros valores e instrumentos negociables.

El fondo de Payden de Retorno Absoluto es de renta fija flexible global con un perfil de riesgo moderado-bajo, y su objetivo es generar rentabilidades positivas independientemente de las condiciones del mercado, de ahí su definición de retorno absoluto, y asumiendo mayor riesgo y volatilidad que los productos monetarios o de depósitos.

Frente a las caídas del mercado, y más en el contexto de alta volatilidad actual, el fondo busca proteger el capital del inversor, mostrando flexibilidad a la hora de invertir en una cartera diversificada a nivel global, incluyendo bonos corporativos, emergentes y divisas para lograr mayores rentabilidades.

Históricamente el fondo presenta una baja volatilidad, por lo que Souders ha considerado que es adecuado para perfiles conservadores que aceptan oscilaciones moderadas en su cartera.

La firma la dirige Joan Payden, que en la actualidad tiene 94 años, y que fundó en Los Ángeles junto con Sandra Rygel, cuenta en la actualidad con oficinas en Boston (EEUU), Londres y Milán (Italia).