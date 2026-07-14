Allfunds incorpora a Álvaro Lleras Montoya como analista de fondos en su división de Investment Solutions

Allfunds, la plataforma líder mundial de distribución de fondos de inversión, ha anunciado la incorporación de Álvaro Lleras Montoya como nuevo Fund Analyst dentro de su equipo de Investment Solutions. Con esta incorporación, la firma da un nuevo paso en la especialización de sus servicios de valor añadido, orientados a facilitar la toma de decisiones de inversión y la optimización de carteras para su base global de clientes institucionales.

Desde su nueva posición, Lleras Montoya participará de forma activa en la ejecución de procesos de due diligence y en el desarrollo de herramientas de fund analytics. El analista se integra de manera inmediata en un equipo de alto rendimiento compuesto por nueve profesionales multidisciplinares, con una presencia geográfica e internacional estratégica repartida entre las oficinas de Madrid, Luxemburgo y Zúrich.

Álvaro Lleras aporta a Allfunds una trayectoria de más de seis años de experiencia especializada en el análisis de mercados financieros, selección de fondos de inversión y procesos avanzados de due diligence de gestoras internacionales. A lo largo de su carrera, ha destacado también por su perfil técnico en el diseño e implementación de modelos cuantitativos aplicados a la evaluación y filtrado de fondos (screening), así como en el análisis cualitativo de equipos de gestión y procesos de inversión de terceros.