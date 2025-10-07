Colliers asesora operaciones de deuda por valor de 1.500 millones de euros en el primer semestre de 2025

Colliers, consultora inmobiliaria líder global, ha asesorado operaciones de deuda inmobiliaria por valor de 1.500 millones de euros durante el primer semestre de 2025, lideradas por su equipo de Debt Advisory. Del volumen total asesorado, 600 millones se han formalizado a mes de julio en ocho operaciones distintas. Estos resultados reflejan una coyuntura favorable de mercado que surge de la combinación de tres factores: el exceso de liquidez buscando refugio en activos seguros, la corrección selectiva de valoraciones, y necesidad creciente de financiación en el sector.



Según Colliers, la financiación alternativa está jugando un papel importante frente a la banca tradicional que sigue con criterios más estrictos. Este tipo de financiación contribuye a la diversificación de las fuentes de capital y al impulso de nuevos proyectos además de abrir oportunidades a fondos de deuda para entrar en operaciones con márgenes atractivos y estructuras flexibles.



Entre las operaciones más destacadas se encuentra el asesoramiento a Lagoon Living en la obtención de un préstamo promotor de ICO, la entrada de Natixis en Grupo Hesperia a través de la compra de deuda y posterior refinanciación, el asesoramiento en dos porfolios de deuda con colateral inmobiliario y hotelero o el cierre de una financiación alternativa sobre un portfolio de hoteles ubicados en costa.