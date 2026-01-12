¿Cómo afectará la rebaja fiscal a los contratos de alquiler de 2026?

El Gobierno ha anunciado hoy una rebaja fiscal para los propietarios que mantengan los precios de los alquileres, con el objetivo de contener la subida de la vivienda en el mercado de arrendamiento.

Desde pisos.com, Ferran Font, portavoz y director de Estudios, señala que «en 2026 muchos contratos de alquiler de hace cinco años van a llegar a su fin y eso puede significar subidas de precio importantes. Para evitarlos se han puesto encima de la mesa diferentes aspectos: por un lado, aquello que protege al propietario, es decir, un incentivo fiscal donde los propietarios que no suban el precio podrían no pagar impuestos por ese alquiler; y por otro lado, medidas más coercitivas o que desprotegen precisamente a ese propietario, como que el alquiler de las habitaciones no pueda superar el precio del total de la vivienda o, en zonas tensionadas, aplicar controles de rentas que limita la ley«.

Según el director de Estudios «estas medidas coercitivas han tenido hasta la fecha como resultado una reducción drástica de la oferta de alquiler disponible, provocando un desequilibrio entre oferta y demanda y redundando en los aumentos de precio que estamos viendo. En este sentido, iniciativas fiscales como la anunciada hoy podrían incentivar a los propietarios a mantener los precios estables y contribuir a un mercado más equilibrado«.