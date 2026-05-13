Crowpire:»El objetivo es invertir buscando las inversiones más seguras y más rentables”

Esta semana en “Intereconomía Inmobiliario” nos ha acompañado Juan Guruceta, Director General de CROWPIRE, la plataforma de inversión alternativa que ha llegado a mercado para ser un actor clave dentro del sector de inversión inmobiliaria. La plataforma ha completado la captación de 11,5 millones de euros para un vehículo de inversión totalmente suscrito por family offices con el asesoramiento de DeA Capital.

Ha asegurado estar viviendo un momento de fuerte crecimiento en un mercado inmobiliario español marcado por la alta demanda de vivienda y el incremento constante de precios, especialmente en Madrid.

La compañía destaca que el respaldo de family offices con más de 11,5 millones de euros y el asesoramiento de DeA Capital refuerzan su credibilidad y su capacidad para competir dentro del sector de la financiación alternativa.

Según explica, la estrategia de Crowpire se basa en priorizar inversiones seguras y rentables, seleccionando únicamente promociones con licencia de obra y garantía hipotecaria de primer rango, además de analizar en profundidad la solvencia del promotor, la ubicación y la demanda del proyecto.

La firma considera que el residencial sigue siendo el segmento más atractivo del mercado por la falta de vivienda y el fuerte interés comprador, aunque reconoce que el acceso a la vivienda es cada vez más complicado debido al aumento de precios.

Crowpire centra actualmente su actividad en vivienda residencial en distintas zonas de España, aunque también estudia oportunidades en construcción industrializada y vivienda prefabricada.

La plataforma permite invertir desde 300 euros y combina inversión retail e institucional, con el objetivo de agilizar la financiación de promociones frente a los tiempos más lentos de la banca tradicional.