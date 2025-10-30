Culmia completa la entrega de su promoción Culmia Ciencias Park con 135 viviendas más en Sevilla

Culmia, la plataforma inmobiliaria que concentra íntegramente las soluciones de vivienda del mercado, completa la entrega de su promoción Culmia Ciencias Park. Así, suma 135 viviendas más en una de las principales áreas de desarrollo residencial de Sevilla, en concreto, en la Avenida de las Ciencias, en el barrio de Sevilla Este.

Las viviendas, con opción de uno a cuatro dormitorios, van desde los 61 m2 a 131 m2 y cuentan con terraza, plaza de garaje y trastero. Además, la promoción, formada en su total por 239 viviendas, dispone de una variada oferta de zonas comunes, entre las que cabe destacar la piscina, el espacio para bicicletas, la zona infantil, un Espacio Club Social, el Espacio Kids, el Espacio Gym, el Espacio Coworking, el Espacio Cardioprotegido, y el Espacio Smart Box, un buzón inteligente en el portal para recibir paquetes sin necesidad de estar en casa.

Culmia Ciencias Park cuenta también con la aplicación CulmiaHome, que permite gestionar la apertura de puertas comunitarias o realizar reservas en las zonas comunes, entre otras funciones.

La promoción cuenta con calificación energética B. El edificio ha sido diseñado para minimizar la pérdida de calor en invierno y el exceso de temperatura en verano, garantizando un conforto óptimo durante todo el año. Los materiales y técnicas empleados reducen el consumo energético, ofreciendo viviendas sostenibles y eficientes a largo plazo.

El conjunto residencial incorpora también los sellos propios de Culmia, Jade y Cuarzo, que certifican su compromiso con la sostenibilidad y la salud en el hogar. Para su obtención, se han aplicado criterios destinados a minimizar el impacto sobre el medio ambiente y favorecer la salud y bienestar de los residentes.

En materia de sostenibilidad, el sello Jade cuenta con la calificación ‘Essential’, ya que la promoción incorpora medidas que impulsan el uso de transportes alternativos de bajo impacto ambiental, la protección del entorno y la biodiversidad, la gestión eficiente del agua, la reducción del consumo energética y el aprovechamiento de energías renovables. Asimismo, promueve prácticas de reciclaje y la reutilización de materiales.

Respecto a la salud, Cumia Ciencias Park también ha alcanzado la calificación ‘Essential’ del sello Cuarzo. Esto se debe a la creación de espacios comunes pensados para favorecer la convivencia en un entorno verde y saludable, la aplicación de soluciones constructivas que garantizan el confort interior, la elección de materiales y sistemas de ventilación que asegura una óptima calidad del aire, así como estrategias pasivas y activas que mantienen condiciones adecuadas de temperatura y humedad.