Culmia entrega el local comercial y la residencia de mayores de su promoción Themis Riera en Barcelona

Culmia, la plataforma inmobiliaria que concentra íntegramente las soluciones de vivienda del mercado, entrega el local comercial y la residencia de mayores de su promoción Culmia Themis Riera en Barcelona, el desarrollo mixto residencial y comercial formado por una residencia geriátrica, dos locales comerciales, dos edificios de viviendas y 6.300 m² de zonas verdes.

La compañía hace entrega de un local comercial al Grupo Bon Preu, empresa catalana del sector de la alimentación. Un local con una superficie de 7.973,15 m², con planta sobre rasante más planta sótano. El otro local comercial de la promoción, ubicado en la planta baja, cuenta con una superficie de 171,91 m2 y está orientado a la calle Quetzal.

Además, también se ha entregado la residencia de mayores a un grupo inversor privado. Se trata de un edificio de 8.700 m², distribuidos en planta baja más ocho alturas y con espacio para 190 plazas. Además, cabe destacar que está en curso la obtención de la certificación BREEAM.

Hace unas semanas Culmia ya entregó la parte residencial de esta promoción que consta de dos edificios con un total de 85 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, cuya superficie oscila entre los 90 m² y los 129 m². El conjunto residencial cuenta con plazas de garaje y trastero, así como con una piscina comunitaria en la planta ático de uno de sus edificios y solárium.

Culmia Themis Riera está situada en el distrito de Sants, en Barcelona, cerca de todo tipo de servicios y de una amplia variedad de comercios. Además, cerca de la promoción se encuentra un parque público de 5.000 m2 para disfrutar de la naturaleza.

Se encuentra a pocos minutos del Metro Ciudad de la Justicia, perfectamente conectado a las principales salidas de Barcelona por la C-31, la B-32, A-2 y ronda litoral. También está a tan solo 10 minutos del aeropuerto, 20 minutos de la playa y 15 minutos del centro de Barcelona.

Para Josep María Cases, director territorial de Cataluña y Este de Culmia, “la entrega de los locales comerciales y la residencia de mayores de Themis Riera supone un paso más en nuestro compromiso con el desarrollo de proyectos integrales y sostenibles que aportan valor real a las ciudades. Esta promoción es un ejemplo de cómo entendemos el urbanismo moderno: combinando vivienda, servicios y espacios verdes en una ubicación estratégica de Barcelona para mejorar la calidad de vida de las personas».