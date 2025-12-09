Culmia inicia las obras de su promoción Portonovo Sanxenxo

Culmia, la plataforma inmobiliaria que concentra íntegramente las soluciones de vivienda del mercado, inicia las obras de su promoción Culmia Portonovo Sanxenxo, ubicada en la localidad de Portonovo, en el municipio de
Sanxenxo, uno de los enclaves más representativos de la ría de Pontevedra y de las
Rías Baixas.
El residencial está compuesto por 76 viviendas, algunas de ellas con vistas al mar, e
incluye viviendas plurifamiliares de 1, 2 y 3 dormitorios y viviendas unifamiliares de 3
dormitorios con jardín privado. Todas las viviendas disponen de amplias terrazas o
jardines de uso privativo, además de plaza de garaje y trastero, garantizando comodidad
y capacidad de almacenamiento.
Entre sus zonas comunes destacan una piscina comunitaria de cloración salina, un área
de solárium, zonas ajardinadas, un Espacio Club Social, así como una zona infantil
pensada para el disfrute de los más pequeños. La promoción cuenta, además, con un
Espacio Cardio Protegido con desfibrilador externo.
Diseñadas para maximizar la luz natural y ofrecer espacios amplios, las viviendas
cuentan con características orientadas a la eficiencia y el bienestar, como un sistema
de aislamiento SATE, carpinterías con doble acristalamiento y protección solar, así
como la instalación de aerotermia para la producción de ACS y un sistema de
climatización por bomba de calor. Todo ello contribuye a que la promoción disponga de
calificación energética A.