Culmia lanza la promoción La Roca Natura

Culmia, la plataforma inmobiliaria que concentra íntegramente las soluciones de vivienda del mercado, lanza su nueva promoción Culmia La Roca Natura ubicada en el municipio de La Roca del Vallès. La promoción consta de dos edificios residenciales con una zona compartida que incluye una piscina comunitaria.

En concreto, el primer edificio dispone de un total de 24 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con 30 plazas de garaje para coches y 24 trasteros. Por su parte, el segundo edificio cuenta con 22 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con 39 plazas de garaje para coches y 22 trasteros. Cabe destacar que las viviendas en planta baja disponen de amplias terrazas.

Además de la piscina comunitaria con zona de solárium compartida entre ambos edificios, Culmia La Roca Natura incorpora un Espacio CardioProtegido, buzones inteligentes y el servicio digital CulmiaHome, y cuenta con los sellos Jade y Cuarzo de Culmia, que certifican su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y el bienestar.

El conjunto residencial incorpora materiales y acabados que optimizan la eficiencia energética de las viviendas, garantizando un menor consumo de recursos y una mayor sostenibilidad y bienestar de los residentes. Así, la promoción cuenta con una calificación energética B.

Culmia La Roca Natura se encuentra a solo 30 minutos de Barcelona y a 20 minutos de las playas del Maresme, en una zona que combina la cercanía de la ciudad con la calidad de vida de un entorno natural. Su proximidad a zonas verdes y espacios naturales, como el Parc de la Serrala Litoral, permite a los residentes practicar deporte y actividades al aire libre.

Cuenta con excelentes conexiones por carretera, con rápidos accesos a la AP-7, C-60 y C-35, lo que facilita la movilidad hacia Granollers, Mataró y Girona, además de Barcelona. La zona dispone también de transporte público, con líneas de autobús interurbano hacia Granollers y Barcelona, y la estación de tren Granollers-Centre a menos de 10 minutos en coche.

Además, los residentes de la promoción disponen de todos los servicios necesarios en para una vida cómoda y conectada. A pocos minutos se ubican centros educativos, escuelas infantiles y colegios, así como centros deportivos municipales, biblioteca y centro médico. A ello se suma la comodidad de contar con comercios de proximidad, supermercados, farmacias, bancos y una amplia oferta de restauración local en la misma zona. Además, a menos de 5 minutos en coche se encuentra el centro outlet La Roca Village.

Para Josep María Cases, director territorial de Cataluña y Este en Culmia, “con Culmia La Roca Natura reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer proyectos residenciales que combinan ubicación, calidad y sostenibilidad. Hemos diseñado un entorno pensado para las familias, en una zona tranquila y bien conectada, donde la proximidad a la naturaleza se une a todos los servicios necesarios para una vida cómoda. Nuestro objetivo es que cada residente disfrute no solo de una vivienda eficiente y moderna, sino también de un estilo de vida equilibrado”.