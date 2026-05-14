Culmia lanza Rubí Futur, su nueva promoción en el Vallès Occidental

Culmia, la plataforma inmobiliaria que concentra íntegramente las soluciones de vivienda del mercado, ha anunciado el lanzamiento de Culmia Rubí Futur, una nueva promoción residencial en el municipio de Rubí, en la comarca del Vallès Occidental (Barcelona).

Culmia Rubí Futur se compone de dos edificios con 12 viviendas cada uno, un total de 24 viviendas exteriores de 1, 2 y 3 dormitorios. Las tipologías han sido diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de vida, tanto como primera residencia, vivienda familiar o inversión. El complejo residencial contará también con 24 plazas de garaje y 24 trasteros, y dispondrá de zonas comunes ajardinadas entre ambos edificios, pensadas para favorecer la convivencia y el disfrute del tiempo libre.

Todas las viviendas serán exteriores y contarán con terrazas, favoreciendo la entrada de luz natural. El diseño apuesta por distribuciones funcionales y acabados contemporáneos, orientados a mejorar el confort y el bienestar en el hogar.

La promoción integra criterios avanzados de eficiencia energética y sostenibilidad, con alta calificación energética y soluciones constructivas orientadas a optimizar el consumo y mejorar el confort térmico. Además, cuenta con certificaciones propias de Culmia como JADE y CUARZO, centradas respectivamente en sostenibilidad y salud en el hogar, que garantizan altos estándares en bienestar, eficiencia y calidad de vida.

La comercialización de la promoción se realizará a través de Icasa Grup, una comercializadora local, reforzando el conocimiento del mercado de proximidad.

Un enclave residencial en crecimiento dentro del área de Barcelona

Ubicada en un entorno residencial consolidado, la promoción permite disfrutar de la tranquilidad de Rubí sin renunciar a la cercanía de Barcelona y las principales conexiones del área metropolitana. El barrio dispone de colegios, comercios, zonas verdes, instalaciones deportivas y servicios básicos, lo que lo convierte en un enclave ideal para familias y nuevos residentes.

Asimismo, la calle Futur y su entorno se encuentran en plena evolución urbana, lo que posiciona a Culmia Rubí Futur como una oportunidad atractiva tanto para quienes buscan vivienda habitual como para quienes desean invertir en una zona con potencial de revalorización urbana.

“Cataluña, y especialmente el área de Barcelona, es un mercado estratégico para Culmia. Contamos con un amplio banco de suelo que nos permite seguir desarrollando proyectos adaptados a la demanda actual, y hemos realizado una inversión muy relevante en la región en los últimos años. Nuestro objetivo es continuar impulsando promociones que aporten valor, con viviendas eficientes, bien ubicadas y pensadas para responder a las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo residencial sostenible de la zona” afirma Josep María Cases, director territorial de Cataluña y Este en Culmia.

Con este desarrollo, Culmia refuerza su presencia en Cataluña, donde ha invertido más de 600 millones de euros desde 2018. La compañía cuenta además con un banco de suelo con capacidad para desarrollar 2.250 viviendas en la región, de las cuales 819 se encuentran actualmente activas en fase de desarrollo.

Servicios y soluciones que acompañan al cliente

En línea con su apuesta por la experiencia de cliente, Culmia pone a disposición de los compradores un conjunto de soluciones digitales y servicios que acompañan todo el proceso de compra y posventa.

Entre ellos destacan Zenova, que facilita la gestión de suministros; la firma electrónica, que permite formalizar reservas y contratos de forma remota; Culmia Academy, con contenidos formativos para ayudar en la toma de decisiones en el proceso de compra de una vivienda; o Wikihogar, una plataforma divulgativa que acerca conceptos clave del sector inmobiliario.

Asimismo, la promoción incorpora herramientas digitales como CulmiaHome, que permite gestionar accesos a zonas comunes o servicios del edificio desde el móvil, reforzando la comodidad y digitalización de la experiencia residencial.