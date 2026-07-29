El capital inmobiliario refuerza su apuesta por el Living ante la escasez de vivienda en Europa

El sector Living se consolida como una de las principales apuestas del capital inmobiliario en Europa. Según el European Living Investor Survey 2026 de Cushman & Wakefield, el 96% de los inversores institucionales prevé aumentar su exposición a este segmento durante los próximos cinco años, impulsado por la estabilidad de los retornos y unos sólidos fundamentales de demanda.

Este paradigma marcará parte del debate de The District 2026, el mayor evento europeo dedicado al Real Estate desde la perspectiva del capital, que reunirá del 22 al 24 de septiembre en IFEMA Madrid a fondos, operadores y plataformas para analizar cómo la vivienda está evolucionando hacia modelos más operativos, donde la escala, la

experiencia del usuario, la regulación y la capacidad de gestión determinan la rentabilidad.



En esta evolución, la vivienda concentra una triple dimensión que condiciona las decisiones de

inversión: es un activo financiero, por su capacidad para ofrecer retornos estables; un activo

operativo, porque formatos como BTR, flex living o senior living exigen una gestión

especializada; y un activo político, por la creciente intervención pública en materia de rentas,

asequibilidad y protección del inquilino.



La vivienda, entre escasez de oferta y oportunidad inversora



La escasez de vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado europeo. El

Banco Europeo de Inversiones (BEI) estima que Europa necesita alrededor de 925.000 viviendas

adicionales al año para cubrir la demanda, un desequilibrio estructural que sigue tensionando

la oferta y condicionando las decisiones de inversión.

A esta presión se suman la fragmentación regulatoria, los costes de gestión y el creciente escrutinio público sobre el acceso a la vivienda. El reto ya no consiste únicamente en acceder al mercado, sino en elegir la geografía, el producto y el modelo operativo adecuados. Harm Janssen, CEO de BPD Europe, Frederic Jariel, Co-Head of real estate de Tikehau Capital, y Geoffroy de Pourtales, director de TPG Real Estate,

analizarán qué mercados del sur de Europa ofrecen hoy un mejor equilibrio entre retorno y

riesgo regulatorio, y qué formatos, desde BTR y flex living hasta senior living y residencial de

lujo, están demostrando viabilidad a escala institucional.

BTR: del activo residencial a la plataforma gestionada





