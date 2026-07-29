Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS, y Florentino Pérez, presidente, en la junta de accionistas de 2026 celebrada en Madrid el pasado mes de mayo.

ACS incrementa un 13,3% su beneficio neto, hasta los 510 millones de euros

ACS ganó 510 millones de euros en el primer semestre del año, el 13,3 % más, gracias fundamentalmente a la aportación de su filial norteamericana Turner, que contribuyó al beneficio con 321 millones, casi el 42 % más, y a la actividad de Ingeniería y Construcción. El beneficio por acción se sitúa en 1,95 euros, un 10,7% más.

Excluido el resultado extraordinario registrado en 2025, el beneficio neto ordinario aumentó un 30 %, lo que permite elevar el objetivo de crecimiento en el año hasta un rango del 30-35 %, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras Turner, la mayor aportación al beneficio de ACS fue de la actividad de Ingeniería y Construcción, con 129 millones, el 37,9 % más que en el mismo período de 2025. El resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 1.618 millones, el 12,8 % más en tasa internanual, un crecimiento impulsado por la evolución positiva del margen operativo del grupo.

En la primera mitad de este año, las ventas sumaron 26.168 millones, el 8,5 % superiores, gracias a los proyectos de alta tecnología. Turner siguió siendo el principal motor de crecimiento, con un aumento del 15,7 %.

Por áreas geográficas, Estados Unidos y Canadá representaron el 65 % de las ventas entre enero y junio, y Australia el 16 %. Por el contrario, España supuso el 8 %.nes, el 12,8 % más.

Adjudicaciones del Grupo ACS de 36.575 millones con el foco en centros de datos

A junio de 2026, la cartera se situó en 105.856 millones, lo que supone un aumento del 18,5 %, reflejando un volumen de adjudicaciones de 36.575 millones, un 15,3 % más, impulsado por las infraestructuras de nueva generación y con especial énfasis en la construcción de centros de datos.

Turner logró en el semestre unas ventas de 14.130 millones, el 15,7 % superiores, y un ebitda de 561 millones, el 37,7 % más. Las adjudicaciones crecieron un 30,7 %, situando la cartera en 46.096 millones.

En la filial australiana CIMIC, las ventas sumaron 5.150 millones, el 2 % menos, y el ebitda 626 millones, el 0,6 % inferior. La cartera de proyectos superó los 23.700 millones.

La división de Ingeniería y Construcción tuvo unas ventas de 5.447 millones, el 4,4 % más, y un ebitda de 354 millones, el 20 % superior. La cartera se incrementó un 9,3 % gracias a un volumen de adjudicaciones de 7.956 millones, especialmente en transporte, infraestructuras y defensa.

El área de Infraestructuras, donde operan Abertis, Iridium y ACS Digital & Energy, las ventas crecieron un 23,6 %, hasta 113 millones, y el ebitda se redujo un 21,5 % con 95 millones.

Abertis

Abertis registró un crecimiento del tráfico del 0,6 %. Por países, destacaron España (+2,9 %), Estados Unidos y Puerto Rico (+2,3 %) y Brasil (+1,9 %).

En el segmento de Corporaciones y otras actividades, que incluye el negocio de servicios e inmobiliario, activos industriales o gastos de la sede, las ventas se mantuvieron estables con 1.327 millones. El principal contribuyente fue la división de Servicios (Clece), con una facturación de 1.203 millones, el 8,7 % más.

En ACS Digital & Energy, que engloba el desarrollo de centros de datos, destaca una inversión de más de 300 millones para desarrollar un giga-campus de centros de datos de 1,2 GW en Ohio (EE. UU). La comercialización está en marcha y se espera entregar la primera fase en 2029.

Además, Coravel, nueva plataforma de centros de datos junto a GIP, ha cerrado su primer contrato de arrendamiento.

ACS cerró el semestre con una posición de caja neta de 1.006 millones, lo que supone una mejora de 3.208 millones desde junio de 2025.