Hochtief, filial de ACS, gana un 2,8% menos en el primer semestre pero mejora sus previsiones para 2026

La constructora alemana Hochtief, controlada por la firma española ACS, obtuvo un beneficio neto de 467,6 millones de euros en los primeros seis meses del año, un 2,8 % menos que en la primera mitad del año pasado, aunque mejoró sus previsiones de beneficio operativo para 2026 impulsada por proyectos relacionados con infraestructura digital.

Según informó la constructora germana en un comunicado, la facturación en la primera mitad del ejercicio actual fue de 20.136,5 millones de euros, un 9,6 % más interanual.

El resultado bruto de explotación o ebitda sumó en los primeros seis meses de 2026 los 1.218,3 millones de euros, un 18,9 % más que en la primera mitad de 2025.

La empresa destacó el aumento de los proyectos de infraestructuras relacionadas con la digitalización, y aludió, en concreto, a los encargos para construir un centro de datos para la tecnológica estadounidense Meta en Canadá y otro en Berlín para la japonesa NTT Global.

En el segundo trimestre, el beneficio neto de Hochtief llegó a los 257,6 millones de euros, un 48,7 % más interanual, mientras que la facturación llegó a los 10.742,8 millones tras una subida del 13,6 %, al tiempo que el ebitda, entre abril y junio de este año, subió un 19,5 % hasta los 637,4 millones de euros.

En esta línea, Hochtief aumentó su previsión de beneficio operativo para 2026, situándolo entre 1.025 millones y 1.100 millones de euros, cifras mayores a las de la horquilla que manejaba la firma hasta ahora (entre 950 millones y 1.025 millones de euros)

El consejero delegado de Hochtief, Juan Santamaría, ha remarcado que la empresa registra en la actualidad «una demanda sostenida de infraestructuras que impulsa el crecimiento económico, especialmente de proyectos en los ámbitos de los centros de datos, la energía, la defensa y minerales críticos».