El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) y Fundación ONCE mantienen de cara al nuevo año su colaboración para poner en marcha una nueva edición del Plan de Formación especializada en diseño universal
y accesibilidad en el entorno construido, un referente nacional para los profesionales
que proyectan y gestionan la construcción del entorno construido de las ciudades.
Esta edición 2026 se presenta con varias actualizaciones de contenidos y con una
estructura diseñada para facilitar el seguimiento de cada uno de los cursos del
itinerario formativo.
“En el COAM estamos orgullosos de colaborar nuevamente con Fundación ONCE
para tratar un tema de especial sensibilidad para los arquitectos como es el de
garantizar la accesibilidad en el entorno construido, una materia que ha adquirido
gran relevancia en la profesión”, apunta Sigfrido Herráez, decano del COAM. La
colaboración, que dura ya más de 20 años, ha permitido la formación de casi un
millar de alumnos.
El Plan se estructura en cinco cursos temáticos: Fundamentos, Edificación, Espacio
Público, Accesibilidad Transversal y Accesibilidad Avanzada. Se desarrollará de
enero a junio en formato online síncrono (martes y jueves por la tarde) a través de la
plataforma de formación del COAM y contará con un aula virtual para la descarga
del material complementario y la realización de las evaluaciones de los contenidos.
El periodo de inscripción ya está abierto para las primeras formaciones a través de la
web del IFC COAM.
Las formaciones están organizadas por sesiones temáticas monográficas, con una
participación coral de más de ochenta profesionales expertos en cada una de las
materias específicas que imparten. Cada uno de los cursos contará con talleres
prácticos optativos, donde se pondrá en práctica el conocimiento adquirido y se
analizará de forma conjunta el entorno construido.