El Colegio de Arquitectos de Madrid y Fundación ONCE renuevan el plan de formación en diseño universal y accesibilidad

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) y Fundación ONCE mantienen de cara al nuevo año su colaboración para poner en marcha una nueva edición del Plan de Formación especializada en diseño universal

y accesibilidad en el entorno construido, un referente nacional para los profesionales

que proyectan y gestionan la construcción del entorno construido de las ciudades.



Esta edición 2026 se presenta con varias actualizaciones de contenidos y con una

estructura diseñada para facilitar el seguimiento de cada uno de los cursos del

itinerario formativo.

“En el COAM estamos orgullosos de colaborar nuevamente con Fundación ONCE

para tratar un tema de especial sensibilidad para los arquitectos como es el de

garantizar la accesibilidad en el entorno construido, una materia que ha adquirido

gran relevancia en la profesión”, apunta Sigfrido Herráez, decano del COAM. La

colaboración, que dura ya más de 20 años, ha permitido la formación de casi un

millar de alumnos.

El Plan se estructura en cinco cursos temáticos: Fundamentos, Edificación, Espacio

Público, Accesibilidad Transversal y Accesibilidad Avanzada. Se desarrollará de

enero a junio en formato online síncrono (martes y jueves por la tarde) a través de la

plataforma de formación del COAM y contará con un aula virtual para la descarga

del material complementario y la realización de las evaluaciones de los contenidos.

El periodo de inscripción ya está abierto para las primeras formaciones a través de la

web del IFC COAM.

Las formaciones están organizadas por sesiones temáticas monográficas, con una

participación coral de más de ochenta profesionales expertos en cada una de las

materias específicas que imparten. Cada uno de los cursos contará con talleres

prácticos optativos, donde se pondrá en práctica el conocimiento adquirido y se

analizará de forma conjunta el entorno construido.