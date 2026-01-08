El precio de la vivienda cierra el año con una subida del 3,52%

Según el informe anual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de diciembre de 2025 fue de 2.427 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso del 0,25% frente a noviembre, cuando se registró un precio de 2.420 euros por metro cuadrado. La subida trimestral fue del 0,54%, mientras que el repunte semestral alcanzó el 0,89%. Interanualmente, se produjo una subida del 3,52%.

Los precios han seguido una trayectoria ascendente sostenida. Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “este alza no es uniforme, pero responde a una confluencia de factores que van más allá de la simple ley de la oferta y la demanda”. En este sentido, el experto se refiere a la escasez estructural de oferta en ubicaciones demandadas: “El producto asequible desaparece rápidamente y la oferta remanente tiende a concentrarse en segmentos de mayor precio o en inmuebles con características menos atractivas, lo que eleva los precios medios”.

Además, Font señala que “muchos compradores han entrado al mercado con expectativas de revalorización, especialmente en ubicaciones bien conectadas o con potencial turístico o de inversión. Esto crea un efecto psicológico que alimenta la demanda, incluso cuando los fundamentos macroeconómicos se enfrían”.

De cara a 2026, el directivo opina que “la dinámica seguirá favoreciendo a compradores con solvencia y perfiles flexibles, pero continuarán creciendo las barreras para quienes aspiran a acceder a la propiedad por primera vez o con recursos más restringidos, alargando su estatus de inquilinos o trasladando su zona de interés más lejos”.