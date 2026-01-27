Exxacon inicia las obras en Sevilla, con una inversión superior a los 46 millones de euros

Exxacon Smart Living, promotora andaluza referente a nivel nacional, inicia las obras de Entrenúcleos Living Panorámica, su segunda promoción en Entrenúcleos (Dos Hermanas, Sevilla), una de las zonas residenciales de mayor expansión a nivel nacional.

Con una inversión superior a los 46 millones de euros para desarrollar 189 viviendas plurifamiliares, Exxacon confía la construcción a Sacyr, constructora nacional líder mundial en el sector de las concesiones de infraestructuras. Así, Entrenúcleos Living Panorámica se suma a Entrenúcleos Living, la primera promoción de Exxacon en Sevilla, para desarrollar más de 500 viviendas de obra nueva en la provincia hispalense entre 2024 y 2028.

Las viviendas de Entrenúcleos Living Panorámica cuentan con opciones de uno a tres dormitorios y están concebidas bajo la filosofía empresarial “Smart Living” que caracteriza a Exxacon, incorporando criterios de sostenibilidad, tecnología, eficiencia energética y diseño para garantizar que el residencial cumpla con los más altos estándares de excelencia y calidad.

Asimismo, la promoción dispone de zonas comunes para el disfrute de los residentes, entre las que cabe destacar una piscina en zonas ajardinadas, un gimnasio completamente equipado y living área. Además, Entrenúcleos Living Panorámica incluye plazas de aparcamiento y trasteros, así como locales comerciales para complementar la oferta de servicios en la zona.

En términos de ubicación, el residencial se encuentra situado en la mejor zona de Entrenúcleos, junto a la futura Torre Panorámica, que se convertirá en el segundo rascacielos más alto de la ciudad. La promoción cuenta con magníficas conexiones, al estar a solo 15 minutos del centro de Sevilla y a 16 kilómetros del aeropuerto, y con fácil acceso al metro y cercanías, y a las carreteras SE-30, SE-40 o AP4.