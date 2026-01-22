Exxacon invierte 17 millones en su nueva promoción en Estepona

Exxacon Smart Living, promotora andaluza referente a nivel nacional, refuerza su presencia en la Costa del Sol con el lanzamiento de una nueva promoción en Estepona: Isidora Living Las Mesas. El conjunto residencial, cuya inversión supera los 17 millones de euros, dispone de un total de 43 viviendas de 2 y 3 dormitorios que se distribuyen en apartamentos, bajos con jardín y áticos. Las viviendas de esta promoción, desarrolladas sobre una superficie superior a los 4.000 m2, están concebidas bajo el principio de la filosofía empresarial “Smart Living”, que incorpora criterios de sostenibilidad, tecnología, eficiencia energética y diseño para garantizar que el residencial cumpla con los más altos estándares de excelencia y calidad.

Ubicada en la zona de Las Mesas, la promoción goza de una localización privilegiada, a pocos minutos de la playa y del centro de Estepona, y está rodeada de una amplia oferta de servicios, comercios y zonas de ocio. Además, cuenta con excelentes conexiones a través de la autovía A-7, que permite un fácil acceso a enclaves como Marbella, Puerto Banús o la ciudad de Málaga.

Con respecto a su comercialización, Isidora Living Las Mesas sale a ventas con precios que parten de los 438.000 euros, en función de las características de cada unidad, tras un breve periodo de preventa en el que ha logrado un 50% de reservas en tiempo récord. La promoción tiene fecha de entrega prevista para el año 2029.

El lanzamiento de Isidora Living Las Mesas refuerza el periodo de expansión que atraviesa la promotora, ya que, coincidiendo con la celebración de su 25º aniversario, Exxacon anunció una inversión adicional de 330 millones de euros para alcanzar los 700 millones de euros en total hasta el año 2032, y continuar así impulsando proyectos residenciales en los principales mercados nacionales.