¿Hay respuestas para solventar el problema de la falta de vivienda en nuestro país?

Este jueves “Con I de Inmobiliario” hemos abordado temas de actualidad en el inicio de curso para volver a analizar el problema de la vivienda en nuestro país.

Entre algunas conclusiones destacan que la vivienda en España soporta una presión fiscal muy alta. Según los datos del sector, el 18% de todos los impuestos recaudados procede de la vivienda, lo que equivale a unos 58.000 millones de euros. En la obra nueva, hasta una cuarta parte del coste final se destina a impuestos, entre IVA, ITP, AJD y plusvalías, lo que encarece aún más el acceso.

El mercado, lejos de ser libre, está fuertemente intervenido. La regulación del suelo y la lentitud de los trámites administrativos —con licencias que pueden tardar más de 18 meses— actúan como un freno directo a la oferta. A esto se suma la falta de vivienda protegida: apenas se promueve porque los números no resultan viables para los promotores. En 2024, más de la mitad de la vivienda protegida en España se concentró en la Comunidad de Madrid, gracias al Plan Vive.

El problema se agrava con la creciente brecha de precios. En Madrid se puede pasar de 19.000 euros por metro cuadrado en Recoletos a apenas 950 en San Cristóbal de los Ángeles. La tensión se concentra en la vivienda asequible, donde la demanda es muy superior a la oferta.

El sector coincide en que la solución pasa por reducir trabas y agilizar trámites, reformar la fiscalidad para ampliar la base en lugar de subir tipos, poner más suelo en el mercado y apostar por la industrialización de la construcción para ganar rapidez y eficiencia.

En el debate para arrancar temporada nos han acompañado:

*Jorge Ginés, Director general de ASPRIMA

*Miguel Rodríguez Viña, Director de Innovación del Grupo Tecnitasa

*Sergi Arana, Director de inversiones de Urbanitae

*Ferran Font, Director de estudios de Pisos.com