Huspy acelera su expansión en Málaga para impulsar el mercado inmobiliario de la Costa del Sol

.La transformación digital del mercado inmobiliario europeo y tiene una nueva parada: Málaga. Huspy, una de las compañías tecnológicas Real Estate demayor crecimiento, ha elegido la capital de la Costa del Sol para inaugurar su nuevo Huspy Hub Málaga, un espacio desde el que impulsará su expansión en el sur de España y

reforzará su apuesta por uno de los mercados residenciales con mayor proyección de

Europa.



Frente a un sector tradicionalmente caracterizado por procesos largos, una baja

digitalización, escasa transparencia y una elevada fragmentación, Huspy ha desarrollado un

modelo que sitúa al profesional inmobiliario en el centro de la transformación tecnológica.

Su plataforma integra herramientas basadas en datos de mercado en tiempo real e

inteligencia artificial que permiten agilizar la valoración de inmuebles, analizar comparables,

identificar oportunidades y conectar de forma más eficiente compradores y propiedades. El

objetivo no es sustituir al profesional, sino dotarle de mejores herramientas para ofrecer un

asesoramiento más rápido, transparente y personalizado durante todo el proceso de

compraventa.



La elección de Málaga responde al peso estratégico que ha adquirido la provincia en los

últimos años. Es ya la cuarta provincia española por volumen de compraventas, concentra

una de las mayores demandas internacionales del país y continúa atrayendo inversión,

empresas y talento tecnológico, consolidándose como uno de los principales polos

económicos del sur de Europa. Para Huspy, todos estos factores convierten a la Costa del

Sol en el entorno ideal para acelerar un modelo que combina tecnología, datos y

acompañamiento profesional para transformar la experiencia de compra y venta de

vivienda.