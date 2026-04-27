Impar Capital vende el activo Doctor Cortezo 15 a Homely Capital

Impar Capital ha vendido a Homely Capital el proyecto Doctor Cortezo 15, ubicado en el centro de Madrid, por un importe de 14 millones de euros. La operación comprende un activo destinado a apartamentos de corta y media estancia e incluye tanto el proyecto como la licencia de obras concedida.

La venta refleja el interés que siguen despertando en Madrid los activos living bien ubicados, especialmente cuando cuentan con un planteamiento de producto definido y con una fase de desarrollo ya avanzada. En un contexto en el que la visibilidad sobre los plazos de ejecución y la certidumbre urbanística ganan peso en la toma de decisiones de inversión, este tipo de operaciones evidencian el atractivo de proyectos que ya han superado parte del riesgo asociado a su transformación.

Para Impar Capital, la transacción se enmarca en una estrategia de gestión orientada a identificar, estructurar y poner en valor activos inmobiliarios con potencial de reposicionamiento. Doctor Cortezo 15, ejemplifica esta capacidad de creación de valor en fases previas a la explotación del activo, mediante la definición del proyecto y la obtención de los hitos necesarios para su desarrollo, dentro de un segmento en el que la firma cuenta con experiencia y presencia en Madrid.

Por otro parte, Homely Capital es una división de Homely Capital Group especializada en la intermediación y ejecución de operaciones de compra y venta de activos inmobiliarios, tanto residenciales como edificios completos con potencial turístico, terciario u otros usos estratégicos.

Un activo singular en el centro de Madrid

Ubicado entre la plaza de Tirso de Molina y la plaza de Jacinto Benavente, Doctor Cortezo, 15 se sitúa en una de las zonas más dinámicas del centro de Madrid. Su localización refuerza el atractivo del activo dentro de un entorno urbano consolidado y con gran actividad durante todo el año.

El edificio cuenta con cinco plantas y un sótano, y su fachada luce 28 balcones madrileños, un rasgo que aporta identidad propia al inmueble. El proyecto contempla, además, 32 unidades de alojamiento y dos locales comerciales, una configuración que refuerza su encaje en un entorno céntrico y de uso intensivo.

Según Roberto Perri, CEO de Impar Capital, “operaciones como Doctor Cortezo 15 reflejan el interés que siguen despertando en Madrid los activos bien ubicados, con un uso claro y una fase de desarrollo avanzada. La combinación de ubicación, planteamiento de producto y licencia concedida aporta visibilidad al comprador y pone de manifiesto el valor de una gestión activa capaz de identificar, estructurar y madurar oportunidades en segmentos con demanda sostenida”.

Carmen Panadero, managing director de la compañía, señala que “este tipo de operaciones ponen de manifiesto que la generación de valor no depende solo del activo, sino de la capacidad de ejecutar con rigor en cada fase del ciclo de inversión. Desde un origen, la estructuración de la operación, la gestión activa y una desinversión alineada con el mercado. Es esa combinación de criterio, ejecución y control la que realmente permite maximizar el retorno para nuestros inversores.”

Y por su parte, Amadeo Navarro, cofundador y CEO de Homely Capital Group, destaca que “su ubicación prime y sus licencias blindadas lo convierten en un activo estratégico para demostrar, a escala, nuestro modelo de integración vertical, maximizando rentabilidad, reduciendo riesgos y construyendo una cartera sólida, profesionalizada y preparada para inversores institucionales.”