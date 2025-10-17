Iñaqui Carnicero subraya en Barcelona la industrialización de la vivienda como motor de innovación, sostenibilidad y cohesión social

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero ha inaugurado este jueves en el auditorio de Torre Glòries, en Barcelona, la jornada “Edificación de Vanguardia”, organizada conjuntamente por Interempresas y La Vanguardia, donde ha subrayado la industrialización de la vivienda como motor de innovación, sostenibilidad y cohesión social. Carnicero ha detallado los avances del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, un proyecto estratégico del Gobierno de España para modernizar el sector, impulsar la productividad y mejorar el acceso a la vivienda asequible.

Durante su intervención, el secretario general ha destacado la industrialización de la vivienda como herramienta fundamental para “construir más rápido y mejor; con innovación, sostenibilidad y sentido de país”. Carnicero ha subrayado además que la industrialización permitirá aumentar la capacidad de producción sin renunciar a la calidad arquitectónica, reduciendo los plazos de ejecución y los costes asociados a la edificación. Asimismo, Carnicero ha defendido la necesidad de un gran pacto nacional por la vivienda que involucre a todas las administraciones, empresas del sector,arquitectos, universidades y centros de formación en una misma visión de progreso y equidad, modernizando la cadena de valor del sector, incorporando innovación tecnológica y procesos industrializados que aumenten la productividad y reduzcan la huella de carbono.

“La industrialización de la vivienda permitirá atraer talento, cualificar el empleo y romper con la brecha de género que aún persiste en el sector de la construcción, abriendo nuevas oportunidades para las mujeres y para los jóvenes profesionales vinculados a la ingeniería, la arquitectura y la innovación tecnológica”, ha afirmado Carnicero. Entre las medidas estratégicas de este PERTE, ha destacado la creación de la Plataforma Colaborativa de componentes industrializados, concebida como el corazón digital del nuevo ecosistema constructivo, donde promotores, arquitectos, ingenierías e industrias podrán compartir información y garantizar la compatibilidad de sistemas.

Asimismo, el secretario general ha destacado que la Ciudad de la Industrialización, que se desarrollará en la Zona de Actividades Logísticas del puerto de València, funcionará como hub nacional de innovación, formación y demostración tecnológica, conectando empresas, universidades y centros de investigación en un mismo espacio dedicado a la arquitectura avanzada.

En total, el PERTE movilizará 1.300 millones de euros de inversión pública, que atraerán más del doble en inversión privada y alcanzarán un volumen total equivalente al 0,31% del PIB nacional, una inversión que permitirá multiplicar por diez la producción de vivienda industrializada en los próximos diez años, pasando del 1% actual al 10%, y superando las 20.000 viviendas anuales a medio plazo.