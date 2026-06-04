Leire Díez, la 'fontanera del PSOE' o de la 'corrupción del PSOE', más que periodista de investigación, como se autodefine, que recibía órdenes de Santos Cerdán y éste del 'one', al que la UCO identifica como Pedro Sánchez.

La ‘cloaca del PSOE’ maniobró para demostrar una connivencia entre Repsol y la UCO en hidrocarburos

La exmilitante del PSOE Leire Díez alardeó de sus vínculos con «los de arriba del Gobierno» y de tener acceso al «‘one’ del Gobierno» -la UCO identifica a ese ‘one’ en la figura de Pedro Sánchez- en las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. En unas de esas reuniones, la ‘fontanera’ Díez expuso que lo que tenían en común era la intervención del teniente coronel de la UCO Antonio Balas y que en todas ellas existía una connivencia de la UCO con Repsol para torpedear la competencia en el sector de hidrocarbruos.

En la primera reunión, Díez se limitó solo a mencionar a «los de arriba», pero ya en la segunda destacó que tenía acceso al «‘one’ del partido» y al «‘one’ del Gobierno», y como muestra de su poder le aseguró a Villalba que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella porque el Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).

Así consta en la declaración como testigo que prestó Villalba ante agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a una trama presuntamente liderada por Leire Díez y auspiciada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para desbaratar procedimientos judiciales que afectasen al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno.

Embajada de España en Caracas, Venezuela, una de las claves de la trama de la ‘cloaca del PSOE’

Según el acta de la declaración que consta en el sumario de esta causa, a parte del cual ha tenido acceso EFE, Villalba, quien hasta su imputación estuvo destinado a la embajada de España en Caracas (Venezuela), compareció «de forma voluntaria» en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios, tras ser citado telefónicamente por los agentes.

Villalba relató que la semana anterior a la primera reunión mencionada, Leire Diez le hizo llegar, a través de un colaborador de la Jefatura de Información, su «especial interés» en mantener un encuentro y él accedió a ello, dijo, porque no tenía nada que perder y tras consultarlo con sus abogados.

Leire, siempre según el relato de Villalba, acudió acompañada de otra persona, Francisco Ortega, y se presentó como una persona que tenía vínculos con «los de arriba» o con «los de arriba del Gobierno» para posteriormente mencionar diferentes causas judiciales relacionadas con el sector de los hidrocarburos como la de Gaslow o la de Villafuel, en la que está imputado el comisionista Víctor de Aldama.

Leire Díez indagó para buscar supuesta información sobre la connivencia del teniente coronel de la UCO Antonio Balas y Repsol

Ella expuso que lo que tenían en común era la intervención del teniente coronel de la UCO Antonio Balas y que en todas ellas existía una connivencia de la UCO con Repsol para torpedear la competencia en este sector.

Su objetivo, según expuso la exmilitante socialista, era por tanto conseguir información comprometedora del «Teniente Coronel Balas, el Capitán Bonilla, el Coronel Corbí (sobre este, si seguía manteniendo control sobre la Guardia Civil o la UCO), el Coronel Yuste (Coronel de UCO) y el DAO, entre otros».