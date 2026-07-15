El IBEX 35 pierde los 19.300 puntos

El IBEX 35 ha perdido este miércoles el 0,42 % y el nivel de los 19.300 puntos arrastrada por los bancos y las empresas energéticas, que le impidieron aprovechar el alza de Wall Street y la caída del 1 % del petróleo. De los grandes valores destacan las caídas de Repsol, del 2,05 %, y de BBVA, que cedió el 1,06 %.

Concretamente, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha bajado 81,1 puntos, equivalentes a ese 0,42 %, hasta 19.275,5 puntos, aunque en el año acumula una subida del 11,37 %.

La bolsa española redujo sus pérdidas al final de la sesión por el incremento de las ganancias de Wall Street al 0,3 %, a pesar de la caída de la banca y de las energéticas. El barril de petróleo brent bajaba el 1,14 %, hasta 83,76 dólares.

De los grandes valores destacan las caídas de Repsol, del 2,05 % (segunda mayor del IBEX), y de BBVA, que cedió el 1,06 % (tercera compañía más bajista de ese índice), en tanto que Telefónica perdió el 0,83 %, Ibedrola el 0,42 % y Banco Santander el 0,13 %. Solo subió Inditex, el 0,67 % (cuarta en la lista de ganancias del IBEX).