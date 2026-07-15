La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, comparece en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento para esta legislatura.

Medio Ambiente ampliará progresivamente los tiempos de trabajo de cuadrillas terrestres contra incendios

ICAL

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, anunció hoy la ampliación “progresiva” de los tiempos de trabajo de las cuadrillas terrestres que trabajan para prevenir y extinguir los incendios en Castilla y León, y que se materializarán “plenamente” en el año 2028, cuando estarán ocupados todo el ejercicio. Además, sostuvo que en 2027 está prevista la incorporación de siete nuevos helicópteros con sus cuadrillas asociadas y un medio adicional de coordinación, lo que elevará la cifra de medios aéreos propios a 33 aparatos, y constató la puesta en marcha de un modelo permanente de maquinaria pesada disponible todo el año.

Así lo trasladó durante su comparecencia ante la comisión del mismo nombre en las Cortes para exponer su programa de actuaciones en esta legislatura, una intervención en la que la prevención y extinción de incendios forestales tuvo gran peso, y en el que transmitió un “recuerdo muy especial” a las familias de los fallecidos en Almería, informa Ical.

La consejera, que esgrimió la importancia de este ámbito con la creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que encabeza Ángel Sánchez, señaló que la combinación de los “nuevos escenarios climáticos, la acumulación de combustible forestal, el abandono de usos tradicionales y los fenómenos meteorológicos extremos están dando lugar a incendios más complejos y más difíciles de controlar”.

Es por ello, dijo, que la prevención estratégica pretende “reducir las cargas de combustible y modificar su continuidad, mediante selvicultura preventiva, desbroces, cortafuegos o pistas forestales”. “Estamos culminando la transformación de nuestro operativo a 12 meses de acción”, manifestó, para enumerar después las mejoras introducidas en el operativo, así como los instrumentos de planificación preventiva, la gestión del combustible forestal, las infraestructuras de defensa, la protección de la interfaz urbano-forestal y la regulación de las actividades susceptibles de generar riesgo.

Medios terrestres y aéreos

González Corral señaló que el departamento cuenta con 111 cuadrillas terrestres, denominadas ‘Romeo’, un recurso “versátil” por su doble función preventiva y de extinción. Estos equipos, que incrementarán su tiempo de trabajo de aquí a 2028, “han reforzado su personal aumentando el número de efectivos”. Esta actuaciones, sumadas al paso al sector público de las cuadrillas, implica pasar de un gasto público de 55 millones en 2025 a 62 en el ejercicio actual, y con una previsión superior a los 100 millones en 2028.

En el caso de las brigadas con autobomba (UBAS) se ha pasado de cinco a nueve unidades, una por provincia, que “proporcionando cuadrillas muy eficaces a nivel autonómico”. Además, durante esta legislatura se comprometió a “continuar la renovación de la flota con vehículos especializados”, como los 27 camiones autobomba entregados este año; los vehículos todoterreno 4×4 pick-up o las dos furgonetas para puestos de mando avanzado que se incorporan en 2026.

Igualmente, el operativo cuenta ya con 20 retenes de maquinaria pesada distribuidos por toda la Comunidad y para la época de peligro alto se suman 20 buldóceres adicionales como apoyo. “De esta manera, consolidamos un modelo permanente de maquinaria pesada, disponible todo el año, mejorando la cobertura territorial”, dijo la consejera, quien concretó que permitirá destinar estos recursos durante ocho meses a labores preventivas (infraestructuras, tratamientos selvícolas, apertura y mantenimiento de pistas y cortafuegos) y durante los cuatro meses de mayor riesgo a tareas de extinción. “Daremos así continuidad a los trabajadores, estabilidad a las empresas, consiguiendo personal altamente capacitado para la prevención y extinción y empresas ligadas al operativo Infocal”, comentó.

A su juicio, el “refuerzo” de los medios aéreos será otra de las principales apuestas de la legislatura. En 2026 el operativo estará integrado por 25 aeronaves: un helicóptero de coordinación, un avión de carga en tierra y 23 helicópteros destinados al transporte de cuadrillas helitransportadas y al lanzamiento de agua, es decir, tres más que el año pasado. En 2027 está prevista la incorporación de siete nuevos helicópteros con sus cuadrillas asociadas y un medio adicional de coordinación.

“Estas mejoras”, resumió la consejera, “llevarán al operativo a dar un salto cualitativo en su capacidad”, para lo que el presupuesto anual pasará de 25 a 50 millones de euros en los próximos años en materia de medios aéreos.

González Corral consideró que esta “apuesta supone reforzar la presencia de medios humanos y técnicos fuera de la época de peligro alto”, la cual persigue “avanzar hacia la profesionalización y especialización del operativo, creando unidades y perfiles especializados en fuego prescrito, análisis meteorológico, comportamiento del fuego, grandes incendios forestales, incendios de alta intensidad, maquinaria pesada, equipos técnicos de rápida intervención y logística”. También, avanzó, trabajará en la aplicación de la Ley Básica de Bomberos Forestales para todo el personal con funciones de extinción.

Prevención comarcal

La consejera introdujo durante su comparecencia una novedad, por la que, anunció, se impulsará el “refuerzo técnico” en las 97 comarcas forestales de Castilla y León. “Queremos trabajar codo con codo con las entidades locales para atender sus necesidades, porque la prevención eficaz se construye a escala de monte, comarca y paisaje”, defendió.

A su juicio, esta mejora y refuerzo comarcal será “clave” para desplegar la red de Zonas Estratégicas de Gestión y las Áreas de Actuación Singularizada, donde se promoverá la “ejecución de la red de infraestructuras necesarias para la prevención y la extinción a escala autonómica”. Estas herramientas se desarrollará en las áreas de mayor peligrosidad y recurrencia de incendios para “conseguir paisajes forestales menos inflamables, más resilientes y con mejores oportunidades de control”.

Tecnología avanzada

A través de la Fundación Patrimonio Natural, prosiguió la consejera, se ampliará la red de videovigilancia mediante cámaras, pasando de 102 en el año 2025 a 160 en 2026 y a 204 al finalizar el despliegue del sistema, medios que se incardinan en la relevancia de la detección temprana de los incendios. “Estos sistemas no sustituyen a los medios humanos, sino que los complementan y refuerzan”, afirmó González Corral.

Además, informó sobre un “elemento diferencial”, un sistema de vigilancia móvil con cámara térmica monitorizada, de forma permanente desde el helicóptero de coordinación (HOTEL), “lo que aportará información continua para la toma de decisiones y permitirá una respuesta más ágil desde los primeros momentos de la emergencia”.

Igualmente, se usará la analítica avanzada e Inteligencia Artificial, con la colaboración del Centro de Supercomputación de Castilla y León Scayle, para la toma de datos in situ y en tiempo real mediante sensores remotos en los sistemas de análisis integrado del riesgo que “permitan tanto mejorar la predicción de comportamientos extremos como los modelos de propagación sobre los diferentes tipos de combustible”.

Por último, la consejera apeló a la coordinación interadministrativa y con las organizaciones sociales, económicas, sectoriales y civiles para luchar contra el fuego, en escenarios “cada vez más complejos y multifactoriales”.