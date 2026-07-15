El programa ‘Rehabitare’ de la Junta invierte 832.000 euros en 69 inmuebles en la provincia de Zamora

Juanma de Saá / ICAL

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, recordó hoy que la vivienda es “una de las principales preocupaciones” de la sociedad, en general, y de los jóvenes, en particular. “Es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en esta legislatura. Por eso, el presidente Mañueco ha querido elevar el rango de las políticas de vivienda, adscribiéndolas a la Vicepresidencia segunda, para que se pueda actuar de una manera transversal y conjunta entre todas las consejerías”, señaló.

“También, de una manera coordinada y colaborativa, con otras administraciones, con la Diputación, los ayuntamientos y con el Estado, en su caso. La política de vivienda es y va a ser un eje fundamental de la acción de la Junta de Castilla y León durante estos cuatro años porque sin vivienda, no hay cohesión territorial en nuestro mundo rural y no es posible generar oportunidades”, subrayó.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en la Diputación de Zamora, adonde acudió para participar en la firma de convenios del programa ‘Rehabitare’, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para aumentar el parque público de alquiler social y favorecer el asentamiento de población en el mundo rural.

El acto de la firma contó también con el presidente de la Institución provincial, Javier Faúndez, y los representantes municipales de Carbellino, Hermisende, Melgar de Tera (Pumarejo de Tera), Muelas del Pan (Ricobayo de Alba), Trabazos (Nuez de Aliste), Vadillo de La Guareña, Villaferrueña y Villalpando, así como con la presencia del director general de Vivienda, la secretaria territorial de la Junta y el jefe de Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dirección General.

69 inmuebles rehabilitados

La Junta incorpora ocho viviendas al programa Rehabitare en Zamora y alcanza los 69 inmuebles rehabilitados para alquiler social en el medio rural. La firma de estos convenios hará posible la rehabilitación de ocho viviendas, repartidas entre estas localidades zamoranas, con una inversión total de 832.000 euros.

“El futuro de nuestra Comunidad, de nuestra provincia y de nuestro mundo rural pasa por el empleo, por la puesta a disposición de suelo industrial para que se puedan instalar las empresas, por ayudar a los emprendedores y a los autónomos a montar su negocio en nuestros pueblos, por mantener esos negocios que están funcionando ahora mismo y por tener unos servicios de calidad referentes a nivel nacional como Educación, Sanidad y Servicios Sociales”, enumeró.

“Y, sobre todo, pasa por la vivienda, por dotar de vivienda a nuestro mundo rural. Ahí es donde marcamos este programa Rehabitare, que lleva muchos años en funcionamiento. Desde el año 2016, son casi 700 las viviendas rehabilitadas a través de este programa que, inicialmente, se hacía con financiación exclusiva de la Junta de Castilla y León”, precisó.

El programa permite recuperar inmuebles de titularidad municipal que se encuentran en desuso para destinarlos al alquiler social, “dando respuesta a las necesidades de los colectivos de especial protección y, particularmente, de los jóvenes”.

Además, contribuye a optimizar los recursos municipales, recuperar edificios de valor patrimonial, revitalizar los núcleos urbanos tradicionales y generar oportunidades de desarrollo en el ámbito rural. “El programa Rehabitare se ha consolidado como una herramienta de dinamización económica y creación de empleo, gracias a la participación de empresas locales en las actuaciones de rehabilitación que se ejecutan en cada municipio”, anotó.

Con las ocho actuaciones incorporadas hoy al programa, la provincia de Zamora alcanzará las 69 viviendas rehabilitadas, con una inversión acumulada de 4,2 millones de euros.

Isabel Blanco expresó su agradecimiento al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, por “la colaboración que siempre tiene” con la Administración autonómica, y a los alcaldes que acudieron a la firma. “Un convenio para poner en valor nuestro mundo rural y para seguir apostando por algo fundamental, que es la vivienda en el mundo rural”, insistió.

Muelas del Pan

Después de firmar los convenios, Isabel Blanco se desplazó a Muelas del Pan para visitar una de las viviendas rehabilitadas dentro del programa Rehabitare. La actuación ha supuesto una inversión de 98.494 euros y ha permitido recuperar una vivienda sin uso ubicada en la primera planta de un edificio municipal, que alberga también el consultorio médico, el servicio de urgencias, la farmacia y la guardería.

La intervención ha incluido mejoras destinadas a incrementar la eficiencia energética, la accesibilidad y el confort de la vivienda, manteniendo su distribución original. Entre las actuaciones realizadas, destacan la instalación de aislamiento térmico y acústico, la renovación de fontanería y saneamiento, la incorporación de un sistema de aerotermia para agua caliente sanitaria, la instalación completa de calefacción mediante hidroestufa de pellets, la renovación integral de la instalación eléctrica, la sustitución de carpinterías exteriores e interiores y la mejora de los revestimientos y acabados.

Rehabitare Privado Junta-Diputación

Próximamente, se desarrollará el nuevo programa Rehabitare Privado Junta-Diputación, una iniciativa “pionera” que extenderá la filosofía de Rehabitare a viviendas de titularidad privada que están vacías o infrautilizadas, en pequeños municipios de la provincia.

“El objetivo es incentivar a los propietarios para que rehabiliten estos inmuebles y los destinen al alquiler asequible para personas y familias con rentas limitadas, contribuyendo así a ampliar la oferta de vivienda disponible en el medio rural”, según indicaron fuentes de la Administración autonómica.

“La medida permitirá recuperar viviendas situadas en los cascos urbanos de los municipios, aprovechar las infraestructuras y servicios existentes, evitar el deterioro del patrimonio edificado y favorecer la llegada y permanencia de nuevos vecinos y trabajadores en el territorio”, añadieron.

La previsión es que la Junta y la Diputación de Zamora firmen un convenio que permitirá movilizar 1,2 millones de euros hasta 2029. La Administración autonómica prevé extender esta iniciativa a las nueve provincias «para seguir ampliando el parque de vivienda asequible y reforzar las oportunidades de desarrollo y fijación de población en el mundo rural”.