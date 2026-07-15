El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento en la XII legislatura.

Suárez-Quiñones anuncia un nuevo Plan de Promoción Industrial y la Estrategia del Hidrógeno

ICAL

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, impulsará un nuevo Plan Director de Promoción Industrial 2026-2030, que establecerá la estrategia industrial de Castilla y León para los próximos años y orientará las actuaciones públicas destinadas a mejorar la competitividad del sector.

Así lo anunció durante su comparecencia en las Cortes regionales para desgranar sus compromisos parala legislatura, donde indicó que continuará impulsando sectores estratégicos como la automoción, la industria agroalimentaria, la industria de la defensa, la aeronáutica, los drones, la industria biofarmacéutica, los videojuegos y el hidrógeno renovable, entre otras, promoviendo la colaboración con universidades y centros tecnológicos y favoreciendo la participación en proyectos europeos de innovación, informa Ical.

En este ámbito, Juan Carlos Suárez-Quiñones aprobará la Estrategia del Hidrógeno de Castilla y León, destinada a aprovechar el potencial de la Comunidad para “convertirse en un referente en la producción y utilización de hidrógeno renovable y combustibles sostenibles, impulsando nuevas oportunidades industriales y de inversión”.

La política industrial seguirá siendo uno de los principales ejes de actuación de la Consejería, dijo el consejero, con el objetivo de “consolidar a Castilla y León como una de las comunidades industriales de referencia en España, favoreciendo la llegada de nuevas inversiones, la ampliación de empresas ya implantadas y el desarrollo de nuevos sectores de alto valor añadido”.

Entre las prioridades destacó el desarrollo de 26 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial, competitivo y a precios asequibles, en colaboración con las consejerías competentes, favoreciendo especialmente la implantación empresarial en municipios intermedios y contribuyendo a una mayor cohesión territorial.

Asimismo, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio expuso que la Junta continuará desarrollando los Programas Territoriales de Fomento actualmente en marcha en distintas zonas de la Comunidad e impulsará uno nuevo en la Sierra de la Demanda (Burgos), con el objetivo de favorecer la reindustrialización de territorios que han sufrido procesos de pérdida de actividad económica y empleo o carecen de un tejido industrial previo.

Además, aseguró que continuará utilizando la figura de los Proyectos Industriales Prioritarios (PIP) para agilizar la implantación y ampliación de grandes inversiones empresariales. Entre ellas figuran proyectos vinculados a Renault, Nissan, Iveco, Horse, Tvitec, Freigel Food Solutions, Indra o las nuevas iniciativas actualmente en tramitación promovidas por Galletas Gullón, Elyse Energy, Mars o Frías Nutrición.

Juan Carlos Suárez-Quiñones también explicó que la modernización del tejido industrial seguirá apoyándose en programas de digitalización e innovación. Así, la consejería dará continuidad a las ayudas de Industria 4.0, destinadas a impulsar la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, la visión artificial o los gemelos digitales, así como a las líneas de apoyo a la ciberseguridad industrial y a la adquisición de maquinaria para pequeñas y medianas empresas.

Exigencias al Gobierno

Igualmente, el consejero reiteró la exigencia de que el Gobierno de España “acelere de forma definitiva la planificación y ampliación” de la red de transporte eléctrico, una infraestructura considerada “imprescindible” para desbloquear inversiones industriales que actualmente superan los 15.000 millones de euros en Castilla y León.

En materia de seguridad industrial, Suárez-Quiñones manifestó que continuarán desarrollando campañas de inspección y control sobre instalaciones industriales, ascensores, instalaciones eléctricas, gas, estaciones de servicio y otros ámbitos sometidos a reglamentación técnica, reforzando también la vigilancia sobre los productos industriales comercializados y avanzando en la simplificación administrativa mediante nuevas herramientas de tramitación electrónica.

Por último, comentó que seguirán garantizando el control metrológico de instrumentos de medida utilizados en las transacciones económicas y estudiará la futura configuración del sistema regulador de las estaciones de ITV para garantizar un servicio próximo, seguro y accesible para todos los ciudadanos.

La oposición parlamentaria de los grupos Socialista y Mixto cuestionó hoy la presencia de Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, tras su gestión de los incendios durante el verano pasado cuando ostentaba las competencias en esta materia de la Junta.

Los procuradores del PSOE Iván Zazo y de UPL Rosa María Quintanilla recordaron en su análisis de la presentación del programa de legislatura del consejero en las Cortes, el papel de Suárez-Quiñonez durante la pasada campaña de incendios, cuando solicitaron su dimisión ante los daños que sufrieron muchos municipios de la Comunidad, informa Ical

Zazo ironizó que la “figura” al frente de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ”viene avalada por un trabajo cuestionable”. “Municipios como Navalacruz, Las Médulas o la Sierra de la Culebra pueden dar buena fe de ello”, espetó, para sentenciar: “Son muchos los ciudadanos que piensan que no debería estar sentado ahí y debería haber sido cesado por Mañueco”.

Por su parte, Quintanilla garantizó que su grupo estará “muy pendiente y vigilante” de la labor del consejero en esta nueva área y deseó que “tenga más acierto que en la pasada legislatura” cuando estaba al frente de Medio Ambiente, ya que en León, dijo, “padecieron” su gestión de los grandes incendios. “Exigimos su dimisión pero ni asumió responsabilidades ni mejoró el operativo que afronta esta campaña al límite”.

Iván Zazo, quien mostró su solidaridad con los vecinos de Íscar (Valladolid), afectados desde ayer por un importante incendio, también arremetió contra el “discurso triunfalista” del consejero, que vive, a su juicio, en los “mundos de Yupi”. Agregó que “mal comienza la legislatura” porque el acuerdo de gobierno PP-Vox “es más de lo mismo de los últimos años” para sentenciar que “la sangría migratoria juvenil seguirá con lo que estamos viendo”.

El procurador del PSOE recordó que la pasada legislatura la consejería inició su andadura con Vox al frente y señaló que toma el relevo con planes territoriales “inconclusos” y “desequilibrios sin atender”, así como sin planes de desarrollo y de futuro para las comarcas mineras.

Zazo también indicó que a pesar del compromiso expresado por el consejero con el Diálogo Social, este Gobierno terminará con el proceso de concertación, porque el acuerdo PP-Vox “no tiene nada que ver con eso”. “Vox lo destrozó, y al PP le tocó recoger carrete y sentarse de nuevo”, rememoró.

El parlamentario socialista también denunció que tratan de enfrentar “problemas inventados por el espectro político de la derecha”, como el absentismo, que pueden solucionar los médicos y los profesionales de las mutuas, no los recortes de prestaciones de un político. Además, cargó contra la prioridad nacional, que “quiere decir racismo”, cuando es la migración, la que está permitiendo que se eleve la población. Por último, se temió que la legislatura termine como la anterior, “con un papel arrugado”, aunque trasladó que esperan que “este acuerdo finalice lo más pronto posible”.

Juan Carlos Suárez-Quiñones consideró “normal” las críticas del socialista a su gestión dentro de “su labor de oposición” en un “sistema político y parlamentario”. El consejero trasladó al socialista que la defensa del Dialogo Social está dentro del acuerdo PP-Vox, pero matizó que “dentro de unos parámetros de utilidad social y pública” de las medidas; y recalcó los más de 2.000 millones de euros que ya se han ejecutado con estos acuerdos. En cuanto a la salida de jóvenes que denunció el socialista, el consejero recalcó que la Comunidad cada vez atrae a más de ellos a sus universidades, y afirmó: “Vamos por un camino de luz”, aunque se requiere, dijo, “trabajo y medidas de discriminación positiva” para hacer de Castilla y León, una autonomía “cada vez más atractiva”.

Acuerdo inadmisible

La procuradora de UPL Rosa María Quintanilla UPL cargó contra el acuerdo PP-Vox que es “inadmisible” por al “agravio comparativo” de desatención que sufre el tejido productivo de la Región Leonesa. Así, garantizó que defenderán su “identidad y supervivencia económica” para arremeter contra las medidas que se “negocian en despachos centralistas”.

En este sentido, advirtió de que el oeste de la Comunidad “no puede esperar más a planes de empleo, sobre todo para sus áreas rurales, y criticó que se vayan a potenciar polígonos en municipios intermedios, lo que “no tiene en cuenta la realidad” de León, para poner sobre la mesa la necesidad de industria en Laciana, El Bierzo, Béjar o Sabero.

En cuanto al absentismo laboral, aconsejó a Suárez-Quiñones que revise primero lo que ocurre en la sanidad pública en la Comunidad “de la que sanan pecho, pese a la deficiencia que existe en personal, especialmente en el medio rural y de forma sangrante en atención primaria, por no hablar de la demora y las listas de espera espera en atención especializada y quirúrgica”.

Por último, advirtió de que los planes de financiación no son viables sin presupuestos, y razonó que una administración sin cuentas es como un “coche sin gasolina” e instar a que se pongan manos a la obra cuanto antes para “arrancar este viaje” porque “si se lo toman con tanta calma como el pacto, igual alguno de ellos se baja del coche antes de iniciar el viaje”.

Suárez-Quiñonez rechazó que exista una agravio comparativo centralista con León y sentenció que “si hay una provincia con un compromiso de promoción industrial, esa es” la leonesa León, donde se están invirtiendo, precisó, más de 140 millones de euros en suelo industrial. Asimismo, recalcó que el acuerdo de gobierno PP´-Vox garantiza que habrá cuentas autonómicas para los cuatro años de legislatura.

Escaso reflejo de algunos acuerdos

El procurador de Vox Carlos Menéndez valoró la intervención del consejero porque respondió al acuerdo PP-Vox y al modelo económico de su formación. Sin embargo, advirtió de que en la comparecencia de Suárez-Quiñones, tuvieron “reflejo escaso” algunas medidas pactadas como la política energética, las instalaciones de autoconsumo industrial, el aprovechamiento de recursos mineros estratégicos o la defensa del suelo productivo frente a macroparques, junto al arraigo para conceder ayudas al empleo.

Asimismo, constató que el consejero no profundizó en sus palabras de apoyo al Diálogo Social, y consideró que el acuerdo de gobierno es compatible con la postura expresada por Vox en una PNL presentada en las Cortes, para la reforma del proceso de concertación que considera que “está monopolizado por los sindicatos mayoritarios y no se ajusta a la realidad empresas que tiene Castilla y León”.

Por último, la procuradora del PP María José Álvarez apeló a una menor confrontación y “más propuestas útiles” para seguir creciendo y generando empleo, como las que comprometió hoy el consejero y el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Unas medidas en Industria, Universidades, Empleo y Comercio “ambiciosas y realistas”, dijo, que generarán más oportunidades y empleo para todos.

Álvarez valoró la intervención de Suárez-Quiñones y ensalzó las importantes medidas presentadas para retener talento, proteger a los autónomos o sostener el comercio en Castilla y León, junto a la apuesta por la reindustrialización, la innovación o el impulso a sectores estratégicos.