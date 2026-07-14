El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura.

Aumentar un 20 por ciento las firmas exportadoras, objetivo del Plan de Internacionalización 2027-2031

ICAL

La Junta de Castilla y León impulsará un nuevo Plan de Internacionalización 2027-2031 con el objetivo de incrementar en un 20 por ciento el número de empresas exportadoras durante la legislatura. El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, abogó en su comparecencia en las Cortes regionales para desgranar su programa de legislatura, para “ayudar a las empresas a continuar creciendo en exportaciones, diversificando sectores y mercados, apostando también por la innovación, la transferencia tecnológica y la digitalización”.

Carriedo se comprometió a ampliar la red exterior y a reforzar la presencia de la Comunidad hasta en 25 mercados distintos, para anunciar asimismo que diseñarán planes específicos para la internacionalización de determinados sectores, informa Ical.

Carlos Fernández Carriedo también anunció que desarrollarán un Plan de captación de inversiones exteriores, que coincidirá con el Plan de internacionalización; trabajarán en el “fortalecimiento de las cadenas de valor y suministro a través del programa de empresas tractoras” y pondrán en marcha un programa con las empresas multinacionales con presencia en la Comunidad. Asimismo, aseguró que impulsarán una marca de Castilla y León.

En cuanto al impulso a los sectores productivos, el consejero anunció un Plan estratégico de la automoción de Castilla y León 2030, que “incluirá acciones para reforzar la cadena de suministro, impulsar la transición hacia un modelo de fabricación más digital y energéticamente eficiente, la adopción de nuevas tecnologías vinculadas a la movilidad eléctrica, y la identificación y recualificación de perfiles profesionales del sector. atraviesa un momento complejo”.

Asimismo, expuso que en el actual contexto europeo e internacional, marcado por el refuerzo de la autonomía estratégica, aprovecharán la “capacidad y potencialidad” del sector de la seguridad y la defensa, “apoyando la diversificación de actividad para que las empresas, universidades, centros tecnológicos y clústeres de Castilla y León participen activamente en los grandes proyectos que se impulsen”.

Carriedo también indicó que continuarán avanzando en la ejecución de los compromisos adquiridos en el Plan Sectorial del Hábitat y, en este marco, promoveremos la creación del Hub de Construcción Industrializada.