El IBEX 35 sube un 0,11% gracias a la moderación del crudo al 1%

El IBEX 35 ha subido un 0,11 % este martes después de que la inflación general en Estados Unidos (EE.UU.) cayera en junio siete décimas, hasta el 3,5 %, más de lo esperado, y de que se moderara la subida del precio del petróleo al 1 %. La mayor subida de los grandes valores del IBEX ha correspondido a Repsol.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 20,9 puntos, equivalentes a ese 0,11 %, hasta los 19.356,6 puntos. En el año acumula una subida del 11,84 %.

Las plazas europeas también acabaron al alza después de pasar la mayor parte de la sesión con pérdidas por el encarecimiento del petróleo, que llegó a subir el 5 % esta mañana, hasta 87,55 dólares, máximo del día.

Así, mientras el euro se negociaba a 1,1441 dólares y se apreciaba el 0,52 %, Londres ganó el 0,3 %; Fráncfort el 0,13 %; Milán el 0,1 % y París el 0,03 %.

Al inicio de la sesión, el IBEX 35 registraba pérdidas

Desde el comienzo de la sesión y por el elevado precio del petróleo, la Bolsa española registraba pérdidas, que se elevaron al 1 % una hora después de la apertura, cuando bajaba del nivel de 19.100 puntos.

Esto sucedía después de que anoche se volvieran a cruzar ataques entre Estados Unidos e Irán y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se proclamara ayer el «guardián» de Ormuz y volviera a bloquear la navegación con los puertos iraníes.

Además, había retrocedido Wall Street la víspera: el índice Dow Jones de Industriales el 0,26 %, el S&P 500 el 0,79 % y el tecnológico Nasdaq el 1,55 %, por la caída de empresas de semiconductores, entre las que destacó SK Hynix.

Por contra, en Asia destacó la subida del 1,36 % de Shanghái, tras mejorar la balanza comercial china en junio, y el resto de las grandes plazas ascendió por el rebote de la empresas tecnológicas: Tokio el 0,74 %, Seúl el 0,73 % y Hong Kong el 0,52 %.

Wall Street abrió con una caída del 0,2 %

La tendencia bursátil cambió definitivamente después de que se conociera la inflación estadounidense (la tasa general pasó del 4,2 al 3,5 % y la subyacente del 2,9 al 2,6 % en junio), lo que para el analista de XTB Manuel Pinto «reduce significativamente la presión sobre la Reserva Federal y descarta una subida de tipos en julio».

Aunque Wall Street abrió con una caída del 0,2 % por el descenso del 24 % de IBM en previsión de que presente malos resultados, lo que fue compensado por las cifras de varios grandes bancos, y el parqué neoyorquino subía levemente al cierre nacional y la Bolsa española acababa con ganancias.

También ayudaba a la bolsa que el precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, subiera solo el 1,01 %, hasta 84,04 dólares, al cierre bursátil. El west texas intermediate, referente en Estados Unidos, ganaba el 0,97 %, hasta 78,9 dólares.

El gas natural en el mercado de los Países Bajos subía el 0,34 %, hasta 52,99 euros el megavatio hora.

La mayor subida de los grandes valores del IBEX ha correspondido a Repsol (1,25 %); BBVA ganó el 0,8 % e Iberdrola el 0,47 %. Bajaron Inditex, el 1,97 % (mayor caída de ese índice); Banco Santander el 0,22 % y Telefónica el 0,03 %.

El primer puesto por ganancias del IBEX 35 lo ocupó Indra

El primer puesto por ganancias del IBEX fue ocupado por Indra al alzarse el 3,71 % por una recomendación de una firma de inversión; ArcelorMittal ganó el 1,28 % y Solaria y Naturgy el 1,26 % cada una.

Tras Inditex se situaron Fluidra, que cedió el 1,53 %, mientras que Rovi cayó el 1,29 %, Puig el 0,83 % y Acciona Renovables el 0,82 %.

En el mercado continuo destacaron la subida del 7,79 % de Pescanova y la bajada del 9,5 % de OHLA tras venderse parte de su capital por debajo del precio de mercado.

Los datos de inflación estadounidenses influyeron en otros activos. Así, la rentabilidad de la deuda española a largo plazo subía menos de una centésima y se situaba en el 3,567 %, con la prima de riesgo con Alemania en 45,6 puntos básicos.

Además, la onza troy de oro se cambiaba a 4.063 dólares con un alza del 1,52 %, y la plata se negociaba a 58,78 dólares al subir el 1,94 %.

El bitcóin repuntaba el 4,14 %, hasta 64,723 dólares.