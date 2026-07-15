El PP tacha de «fake» y «vacía» la propuesta de financiación autonómica lanzada por Martínez

ICAL

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, calificó hoy de propuesta “fake” el documento “vacío” que presentó este martes el PSOE de Castilla y León en relación a la reforma del sistema de financiación autonómica, que calificó como el “modelo Junqueras” al ser negociado por el líder de ERC y el Gobierno. Por ello, le exigió que apoye a la Junta en su rechazo, ya que insistió lo plantado es “gravemente perjudicial” e “inaceptable” para la Comunidad.

En declaraciones en los pasillos de las Cortes, recogidas por Ical, Leticia García censuró el planteamiento del PSOE, recogido en un “power point”, ya que insistió es un “postureo” y “algo vacío”, por lo que subrayó no es “suficiente” ni exime a los socialistas de Castilla y León de su “responsabilidad” a la hora de defender a la Comunidad ante un sistema “perjudicial”, que lamentó respaldó el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, al reunirse la semana pasada con el presidente catalán, Salvador Illa.

No obstante, la portavoz ‘popular’ celebró que el PSOE asuma que la ponderación del criterio de la dispersión territorial es “insuficiente” y proponga elevarlo hasta el diez o el 12 por ciento. “Nosotros, desde el Partido Popular, le damos la bienvenida al Partido Socialista, que se haya dado cuenta, finalmente, que ese modelo es perjudicial, pero hay que decir que ese documento no es suficiente, que lo que ha presentado no es nada”, agregó.

En ese sentido, Leticia García instó a los socialistas a “defender los intereses de Castilla y León” en algo “tan trascendente” para una comunidad como es la prestación de los servicios públicos. Por ello, le lanzó cinco preguntas para conocer qué le dijo Salvador Illa cuando le presentó su propuesta de reforma de la financiación, sobre la que ha señalado que la música le suena bien, pero no con el resultado final, pues de los 20.975 millones adicionales, a la Comunidad se le asignan 271.

También la portavoz ‘popular’ consideró que Carlos Martínez debe aclarar qué le ha dicho el ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre los cambios en la ponderación de los criterios de dispersión y superficie territorial de la Comunidad. Además, consideró que el dirigente socialista debe explicar si su partido va a respaldar a la Junta en su oposición a la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) del próximo 29 de julio.

“Ese día la Junta de Castilla y León va a rechazar el modelo Junqueras, nefasto para Castilla y León. ¿Va a apoyar el Partido Socialista de Castilla y León ese rechazo? Tiene que decirlo claramente”, manifestó Leticia García, quien también preguntó a Carlos Martínez si va a dar instrucciones a los diputados socialistas por la Comunidad para que voten en contra de la ley orgánica si llega al Congreso. “Eso si sería defender a Castilla y León”, apostilló.

Al respecto, la portavoz del Grupo Popular trasladó que el PSCyL solo tiene “dos opciones” en este momento: “estar a favor de un modelo que perjudica a Castilla y León”, lo que para ella demostraría que prioriza los intereses “sanchistas”, o estar en contra de algo que insistió “perjudica” a la Comunidad, lo que añadió indicaría que son un “partido de Comunidad” que defiende a los castellanos y leoneses.

“Ojalá no nos equivoquemos y la opción sea que defiende por una vez de verdad y no con documentos fakes, ni con palabras vacías, a los castellanos y a los leoneses”, apostilló Leticia García, quien advirtió de que todo lo demás son “palabras al viento vacías, huecas y sin contenido real”.