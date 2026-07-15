La UNED incorpora en Zamora el grado de Ingeniería en Inteligencia Artificial

Juanma de Saá / ICAL

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Zamora presentó hoy el nuevo grado e Ingeniería en Inteligencia Artificial, una de las nuevas titulaciones que incorpora para el curso académico 2026-2027.

“El nuevo director de la UNED en Zamora se estrena con una buena noticia para el centro, que es un nuevo grado que será muy demandado por la comunidad universitaria de la provincia. La Inteligencia Artificial va a cambiar el mundo, como reconocen todos los expertos a nivel mundial, y no podemos quedarnos atrás”, advirtió el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López.

“Los estudiantes de Zamora tienen la oportunidad de estudiar de forma telemática, con la calidad que presta el centro de la UNED, con tutorías y semipresencialidad en las instalaciones del Colegio Universitario para que este nuevo grado sea un éxito. Ofrecer un grado tan al día a los estudiantes de Zamora es lo que se estaba demandando”, añadió

Víctor López hizo estas declaraciones en el Colegio Universitario de Zamora, durante la presentación del nuevo grado. El acto contó también con la participación del director del Centro Asociado de la UNED de Zamora, José Delgado, y, de forma telemática, con las intervenciones del coordinador del Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial de la UNED, Rafael Martínez, y del director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Rafael Pastor.

“Hay que dar importancia al grado, ya que la tecnología avanza muy rápido. Queremos formar profesionales que construyan la IA, no solo que sepan entenderla y usarla. Estamos muy ilusionados con el grado, que va a muy buen ritmo”, aseguró Rafael Pastor.

Por su parte, el coordinador del Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial de la UNED, Rafael Martínez, recalcó que la Inteligencia Artificial “forma parte de la revolución tecnológica más importante de nuestra era, desde cualquier lugar” y destacó la “alta demanda” laboral del área. “Los perfiles de IA son los más cotizados del mercado tecnológico mundial y tienen un impacto real en el desarrollo de soluciones en salud, finanzas, robótica, medio ambiente y otras áreas”, indicó.

Asimismo, incidió en la formación de élite, el plan de estudios vanguardista diseñado por expertos de la ETSI Informática de la UNED y en la versatilidad que supone poder estudiar desde casa con una metodología que se adapta a la vida personal y profesional.

240 créditos ECTS

El grado, desplegado en cuatro cursos, con 240 créditos ECTS, en total, y con metodologia a distancia, semipresencial, se estructura en seis bloques de estudio y conocimiento, con un plan de estudios que “cubre todo el ciclo de vida de la IA, desde los fundamentos matemáticos hasta la implementación real”.

De esta forma, el bloque de Matemáticas y Estadística incluye cálculo y álgebra para IA, modelos estadísticos, modelos probabilistas y optimización y decisión y el de Programación y Algoritmos, programación e ingeniería del software, POO y estructura de datos y algoritmia para la IA.

Por lo que se refiere a Inteligencia Artificial, contempla Machine Learning I, II y III, Deep Learning, ingeniería y gestión del conocimiento, sistemas lógicos y metaheurística.

El apartado de Datos e Infraestructuras aborda las bases de datos y el Big Data, Cloud computing, seguridad de la información y procesamiento masivo y la Inteligencia Artificial aplicada, visión por computador, procesamiento del lenguaje, robótica autónoma e IA en finanzas.

El sexto bloque se dedica a la profesionalización y gestion de proyectos, gestion empresarial, legislación IA y Lab I+D en IA.

Por lo que se refiere a las salidas profesionales, Rafael Martínez destacó las relacionadas con Ingeneiería de ML, ciencia de datos, arquitectura dfe IA, especialista NLP, visión artificial y consultoría de seguridad e Inteligencia Artificial ética.