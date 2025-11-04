Málaga podría construir 16.400 nuevas viviendas en una década con el suelo disponible, según Savills

Málaga tiene el potencial de construir aproximadamente 16.400 viviendas en los próximos diez años, según el informe Visión 2025: Málaga, cuestión de futuro, de la consultora inmobiliaria Savills. De esta cifra, cerca de 9.000 serían viviendas protegidas de promoción pública (VPO). Sin embargo, la entrega de esta cantidad de viviendas requiere agilizar procesos, captar inversión y acelerar la urbanización, mediante la colaboración de todos los agentes implicados.

La previsión incluye proyectos en distintas fases de desarrollo en Distrito Z, Cortijo Merino, Térmica, Santa Rosalía y otros municipios cercanos.

La estimación de creación de oferta inicial óptima durante los próximos diez años debería ser el doble del actual, unas 8.000 viviendas nuevas en oferta al año de forma constante.

El informe fue presentado en Málaga ante los principales agentes del sector inmobiliario, quienes pudieron escuchar de primera mano la entrevista sobre el futuro de la ciudad al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, realizada por José Félix Pérez-Peña, director de Savills Andalucía. El evento contó además con Alejandro Campoy, director general de Savills, que explicó el posicionamiento de Málaga en el mercado de inversión, y Pelayo Barroso, director nacional de Savills Research, que profundizó en la evolución de los principales indicadores que impactan en el mercado de vivienda.

El informe apunta también que los nuevos formatos de vivienda en alquiler, como Build to Rent, Co Living y Flex Living, sumarían unas 5.000 unidades alojativas en cinco años como solución a corto plazo para aliviar la tensión actual entre demanda y oferta de alquiler.

Sin embargo, la consultora internacional estima que estos números son insuficientes ante el incremento previsto de 151.000 hogares en los próximos 10 años, la diversidad de la demanda de vivienda en compra —como inversores privados y segunda residencia—, y la llegada constante de perfiles de población asociados a la evolución de la ciudad —como estudiantes, jóvenes profesionales, o nómadas digitales— que añaden presión al mercado de alquiler.

El precio medio de la vivienda nueva ha crecido en los últimos cinco años a un ritmo medio del 15% hasta situarse en 2025 en 4.846 €/m² para unidades plurifamiliares con una superficie media de 114 m² y un precio medio por unidad de 613.181 €. Distritos como Carretera de Cádiz (6.669 €/m²), Málaga Este (6.461 €/m²) y el Centro (5.888 €/m²) lideran los precios en vivienda plurifamiliar, mientras, las zonas más asequibles superan ya los 2.500 €/m².