Nace VIVA, la alianza que impulsa el acceso a la vivienda asequible y sostenible en España

En un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, nace oficialmente VIVA (Vivienda Innovadora, Verde y Asequible), una alianza que reúne a actores clave para impulsar una vivienda asequible y sostenible en España a través de acciones de incidencia colaborativa.



La iniciativa está liderada por la Fundación Foro NESI, un think tank que promueve el cambio sistémico a través de la regeneración política, económica y territorial, y por la Asociación Ecómetro, referente en descarbonización de la arquitectura y especializada en medir y reducir la huella de carbono en los edificios y procesos constructivos.



VIVA, que ha sido presentada este jueves en un acto inaugural que ha combinado un primer ejercicio de incidencia colaborativa y una firma simbólica para sellar la adhesión a la alianza, se configura como un ecosistema diverso que integra a universidades y centros de investigación, redes de arquitectura sostenible, industria de materiales de bajo impacto y plataformas de comunicación y responsabilidad social.

Un proyecto que responde a una urgencia social

Esta alianza surge en un momento en el que España atraviesa una situación crítica en materia de vivienda. El precio medio de compra se incrementó un 12,7% en el segundo trimestre de 2025 (INE), la mayor subida en 18 años, mientras que la tasa de emancipación juvenil apenas alcanza el 15,2%, el peor dato registrado, según el Consejo de la Juventud. A esta realidad se suman la crisis climática y la creciente desigualdad social, que exigen un cambio profundo en la forma de concebir y gestionar la vivienda.

El director de Foro NESI, Diego Isabel La Moneda, ha asegurado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un claro factor de desigualdad en nuestro país. La escalada de precios, la falta de opciones asequibles y sostenibles, y las dificultades de los jóvenes y otros grupos poblacionales para emanciparse evidencian una brecha que condiciona oportunidades vitales y el futuro de nuestras ciudades. VIVA nace precisamente para revertir esta tendencia, creando un espacio común donde actores de todos los sectores implicados puedan cocrear soluciones que combinen sostenibilidad ambiental, justicia social y viabilidad económica”.